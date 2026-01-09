殺傷力不輸稀土！中國卡死白銀 「逐單審查」台廠成本飆升

揮別動盪的2025年，2026年的開春便顯得一片肅殺。中國竟複製了「稀土模式」，自元旦起正式管制白銀出口。或許大眾會直覺認為「與我何干？」但產業界卻早已聞之色變，連特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）都忍不住在社群媒體大喊「大事不妙」。從全球半導體到電動車產業無一倖免，相關台廠甚至被迫啟動第三波漲價。為何白銀的殺傷力完全不輸給稀土？





2025年堪稱貴金屬的狂飆年，不僅黃金價格一路「驚驚漲」，全年漲幅高達71％，更在12月26日改寫歷史新高，來到每盎司4550美元。但多數人卻忽略了，白銀的漲勢更為驚人：2025年漲幅約160％，每盎司突破80美元大關，狂熱程度遠超過黃金。

白銀為何一夕翻紅？這得歸功於全球產業加速能源轉型，加上投資人為應對地緣政治風險，紛紛將白銀視為避險利器，導致供需嚴重失衡。最令人意外的是，中美對抗的柴火竟在此時添入，成為推升銀價飆漲的幕後幫凶。

這場博弈的起因可追溯至2025年8月26日，美國地質調查局（USGS）首次建議將白銀等礦產增補進「關鍵礦產」清單；隨後於11月7日，美國《聯邦公報》正式賦予白銀關鍵礦產的法律地位。

但中國商務部卻搶先一步發動反制。10月29日，中方發布震驚業界的公告：自2026年1月1日起，白銀出口改採「出口許可證」制度，實行「一單一審」，海關憑證驗放。

白銀為何是現代工業的「導電血液」？

原本業界尚在觀望，但當中國商務部於12月26日正式公布「2026~2027 年符合白銀出口資質的44家企業名單」時，這也意味著全球買家僅能透過這44家窗口申請，美國政商界終於坐不住了。

12月27日（週六），美國能源專家佩爾坦（Jesse Peltan）在X平台轉發了關於「中國官方將對白銀出口實施許可證限制」的貼文，並評論：「此動向影響非同小可」。馬斯克隨即在下方回應：「This is not good. Silver is needed in many industrial processes.」（這可不是好事。白銀在許多工業製程中都是必需的。）

This is a bigger deal than it may seem.



“Starting January 1, 2026, China will restrict silver exports.



To export silver, companies will now need government licenses.” https://t.co/M6gjPjCniV — Jesse Peltan (@JessePeltan) 2025年12月26日

中國宣布44家企業的當天，白銀就暴漲逾11％，升破79美元關卡。三天後的29日，銀價進一步攻克80美元大關，盤中一度衝上83.65美元。

此時外界才驚覺，中國這回是「玩真的」：無論是銀粉、未鍛造銀或半製成銀製品，全部納入管轄；甚至連加工貿易也須另案報備，且管制期至少持續兩年，直至2027年底。

為何美國要將白銀列為關鍵礦產？為何中國要先發制人？

其實，白銀早已脫離單純的「飾品」或「貨幣」範疇，而是現代工業的「血液」。它擁有物理性質的兩項世界第一：最強的導電性與最強的導熱性。就像血液輸送氧氣，白銀在工業製造中負責傳輸電力與排散熱量。

電動車用銀量為傳統燃油車的二倍以上

從日常到高科技都少不了它，沒有白銀，社會恐會瞬間癱瘓。

首先，白銀堪稱現代生活的「開關」。任何需要通電的地方，都能看到白銀的身影，例如電燈、冰箱、洗衣機、電腦等的開關；還有飛機引擎、空調管路、高鐵零件，都需要含銀的焊料來連接。

再來是太陽能光電業，白銀被喻為綠色能源的「心臟」，太陽能板都要用「銀漿」導電。隨著太陽能裝機量暴增，光電業就耗盡全球約三成的白銀。銀價高低攸關發電成本，來源不足更會影響到能源轉型。

其三是電動車（EV）產業，用銀量為傳統燃油車的二倍以上。從電池、雷達感測器到充電樁，都要仰賴白銀高速傳遞訊號。

其四是半導體業，封裝晶片時，必須用混合高純度銀粉的導電銀膠，才能滿足導電、訊號傳輸以及散熱需求。近年來，由於銀的電阻率比金低，訊號傳輸損耗更小，2025年封裝業遂大量將金線改為白銀，尤對6G與高頻雷達晶片至關重要，且成本僅金線的5％。

第五是AI與數據中心的建置，推升對白銀的需求。AI伺服器需超高運算效率，要靠大量高品質的導電原件來散熱與傳輸訊號，而白銀是目前傳輸效率最佳的材料，能避免昂貴的AI晶片被燒毀。

第六是航太領域也需要白銀。在外太空的極端環境下，白銀能確保訊號不中斷，且不會因溫度變化而失效。

中國的戰略盤算與台灣的連鎖反應

正因白銀涉及AI與綠能等戰略核心，中國將白銀「稀土化」背後有三大盤算：第一，確保國內綠能與高科技業擁有足夠且平價的資源；第二，掌握國際定價權，透過許可證制度（僅44家企業可以申請出口），中國可有效管控出口量，進而影響國際銀價，避免戰略物資低價外流。第三，中國藉助管制出口，將白銀作為對西方國家議價的政治籌碼。

在這場風暴中，全球產業膽戰心驚，台廠也深受威脅。台灣的白銀幾乎100％仰賴進口，根據海關的數據顯示，最大來源就是中國（占比達四成），其中有三成來自日本，但不要以為這樣就不會被中國卡脖子。

雖然台灣跟日本買電子級銀粉、高階銀漿，但日本也會進口中國的銀粉，尤其是用於特殊電子接點的包銀金屬，從中國進口的比重高達六成以上。一旦中國斷供，台灣供應鏈將面臨「咽喉被掐」的風險。

回顧過去半年，銀價狂飆已迫使台廠陸續調漲售價，而供應緊繃更激發出備貨動能，推升了去年12月電感供應鏈的亮眼業績。例如導電漿大廠勤凱、磁珠大廠臺慶科的營收均刷新歷史紀錄。臺慶科更直言，銀價漲幅已遠超過成本，會配合客戶整體需求，滾動式調整反應給下游。

誰能料到，地緣政治竟能將低調的白銀推升至戰略武器的高度？在這個劇烈變動的年代，大國的任何一紙禁令，都足以重塑全球的產業版圖。面對這場「白銀戰爭」，國家領導人與企業經營者，豈能不戒慎恐懼？

（本文出自2025.01.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）