擷發科CES展傳捷報 獲美西岸警方祕錄器AI升級大單

聯合報／ 特派記者簡永祥／拉斯維加斯8日電
擷發科董事長楊健盟證實在CES展上獲美西岸警方祕錄器AI升級大單。特派記者簡永祥／攝影
總部位於台灣的特殊應用晶片（ASIC）設計服務與人工智慧軟件解決方案供應商擷發科，今年第二次參加在拉斯維加斯舉行的2026年國際消費電子展（CES 2026）傳捷報，美國西岸警政單位看上AI解決技術，決定全面升級警方執勤最標配的祕錄器，升級導入AI功能的祕錄器，初步已接獲1萬台的AI軟體升級訂單。

擷發科接獲美國西岸警方導入AI功能祕錄器，將看上擷發科的AIVO（人工智能視覺運營）邊緣AI平台技術。擷發科董事長楊健盟強調，採用該公司AIVO平台的祕錄器，能將祕密器所錄的影像，在配帶的警員發生意外時，產能影像斷點，立刻發出警示回傳控制中心，以利控制中心調度警力支援，或後續快速查看發生意外的影像，節省目前必須從頭看，花上數小時才能找到發生原生及當時遭遇，可利用AI系統直接找到斷點，在幾分鐘內即找到原因，掌握關鍵破案時機。

AIVO是擷發科在CAPS框架下的旗艦平台，且已進入商業部署階段。 AIVO並非僅僅聚焦於模型基準測試或單純的硬件原始性能，而是旨在解決大規模邊緣AI系統面臨的現實制約因素，包括異構網絡環境、邊緣計算資源有限以及長期運營成本等問題。

楊健盟強調表示，CES是AI必須證明其實際價值的地方。AIVO的設計初衷是在交通安全、智慧農業和自主系統等實際部署條件受限環境下，依然能夠可靠運行，助力AI從概念驗證階段邁向日常運營應用。

擷發科在2026年CES上，展示AIVO在三個高可靠性應用領域的部署情況。除獲美國警政單位祕密器導入AI平台大單外，也瞄準交通安全領域，AIVO支持對地鐵系統、鐵路、機場及航空環境進行實時監控，其預警信息可以被集成至控制中心或政府安保系統，從而在無需增加人力投入的情況下提升應急響應能力。

