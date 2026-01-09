美股收盤分歧科技股下挫　投顧：台積電牽動大盤走勢

快訊

中央社／ 台北9日電
台積電。聯合報系資料照
軍工股走強、科技股回落，美股8日收盤走勢分歧，輝達股價下跌2.1%，台積電ADR下跌0.21%。投顧表示，美東時間9日留意2026年第一份非農就業數據，將牽動聯準會（Fed）對利率政策的判斷；台積電今天下午將公布12月營收，將是今天市場焦點。

美股8日表現，美國總統川普（Donald Trump）稱希望大幅增加政府國防支出後，軍工股應聲上漲，與此同時，晶片巨擘輝達（NVIDIA）等科技股則下挫，美股收盤走勢分歧。

道瓊工業指數上漲270.03點或0.55%，收報49266.11點；標準普爾500指數微漲0.53點或0.01%，收在6921.46點；那斯達克綜合指數下跌104.26點或0.44%，收23480.02點；費城半導體指數下挫138.77點或1.83%，收7436.10點。

台股方面，8日下跌74.92點，收在30360.55點，外資及陸資賣超新台幣6.78億元，連續2個交易日賣超。

根據證交所公開資訊，外資賣超前5名，榜首為面板股友達，遭調節8.5萬張，鴻海遭賣超3.44萬張居次，其他個股依序為可寧衛，中鋼、緯創。

外資買超前5名，以聯電買超5.9萬張最多，其他依序為南亞、華邦電、群益台灣精選高息、群創。

產業訊息方面，王品集團營收寫三高，創史上最旺12月營收，去年第4季營收首登60億元關卡創高，全年營收233.7億元，也改寫歷史新紀錄，蟬聯台灣上市餐飲業營收冠軍。

另外，伺服器大廠緯穎公布2025年合併營收、獲利、每股盈餘，均呈倍數成長，創歷史新高。2025年稅後淨利為新台幣511.18億元，年增124.4%，每股盈餘275.06元，較2024年的126.57元成長約117.3%。

台積高通訂單 三星瓜分…打破晶圓一哥獨家操刀旗艦晶片局面

高通執行長艾蒙證實，正與三星集團旗下三星半導體洽談2奈米晶圓代工。業界指出，高通此舉是五年來重新與三星先進製程合作，讓三...

廣達營收猛 12月單月跳增41%…AI伺服器訂單看到明年

廣達昨（8）日公布2025年12月合併營收2,724.95億元，創新高，首度站上2,000億元大關，月增逾41%，年增9...

緯創2025全年業績倍增

緯創昨（8）日公布去年12月合併營收2,552.54億元，雖然月減約9%，仍是歷年最旺12月，年增141.5%；去年第4...

台積美國買地 衝先進製程 傳部分台灣成熟製程設備將轉至世界星國廠

台積電擴大美國布局，昨（8）日公告斥資逾1.97億美元（約新台幣62.27億元），向亞利桑那州州政府取得新土地，以供美國...

大立光：Q1稼動率 沒那麼緊 可變光圈鏡頭Q3出貨

全球手機鏡頭龍頭大立光董事長林恩平昨（8）日表示，元月拉貨動能較去年12月下滑，2月因農曆年長假，拉貨動能也不如元月；受...

