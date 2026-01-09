美股收盤分歧科技股下挫 投顧：台積電牽動大盤走勢
軍工股走強、科技股回落，美股8日收盤走勢分歧，輝達股價下跌2.1%，台積電ADR下跌0.21%。投顧表示，美東時間9日留意2026年第一份非農就業數據，將牽動聯準會（Fed）對利率政策的判斷；台積電今天下午將公布12月營收，將是今天市場焦點。
美股8日表現，美國總統川普（Donald Trump）稱希望大幅增加政府國防支出後，軍工股應聲上漲，與此同時，晶片巨擘輝達（NVIDIA）等科技股則下挫，美股收盤走勢分歧。
道瓊工業指數上漲270.03點或0.55%，收報49266.11點；標準普爾500指數微漲0.53點或0.01%，收在6921.46點；那斯達克綜合指數下跌104.26點或0.44%，收23480.02點；費城半導體指數下挫138.77點或1.83%，收7436.10點。
台股方面，8日下跌74.92點，收在30360.55點，外資及陸資賣超新台幣6.78億元，連續2個交易日賣超。
根據證交所公開資訊，外資賣超前5名，榜首為面板股友達，遭調節8.5萬張，鴻海遭賣超3.44萬張居次，其他個股依序為可寧衛，中鋼、緯創。
外資買超前5名，以聯電買超5.9萬張最多，其他依序為南亞、華邦電、群益台灣精選高息、群創。
產業訊息方面，王品集團營收寫三高，創史上最旺12月營收，去年第4季營收首登60億元關卡創高，全年營收233.7億元，也改寫歷史新紀錄，蟬聯台灣上市餐飲業營收冠軍。
另外，伺服器大廠緯穎公布2025年合併營收、獲利、每股盈餘，均呈倍數成長，創歷史新高。2025年稅後淨利為新台幣511.18億元，年增124.4%，每股盈餘275.06元，較2024年的126.57元成長約117.3%。
