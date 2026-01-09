緯創2025全年業績倍增

緯創（3231）昨（8）日公布去年12月合併營收2,552.54億元，雖然月減約9%，仍是歷年最旺12月，年增141.5%；去年第4季合併營收7,209.4億元，創單季新高，季增26.9%、年增143%；2025年全年營收2.186兆元，創新高，首度站上2兆元關卡，年增108.3%。

展望後市，緯創表示，本季受季節性因素及去年第4季高基期影響，筆電、個人電腦產品出貨量將低於上季，但AI伺服器出貨淡季不淡，需求依然強勁。考量2025年首季基期較低，預期本季整體業績年成長幅度仍然非常強勁。

緯創總座林建勳之前表示，樂觀2026年AI伺服器市場發展，相關業務已連續兩年繳出年增逾三位數百分比的亮眼成績，惟現在相關營收量體比過去兩年更大、墊高比較基期，不敢保證2026年能維持三位數成長。