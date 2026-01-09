大立光：Q1稼動率 沒那麼緊 可變光圈鏡頭Q3出貨

全球手機鏡頭龍頭大立光（3008）董事長林恩平昨（8）日表示，元月拉貨動能較去年12月下滑，2月因農曆年長假，拉貨動能也不如元月；受傳統淡季影響，本季產能利用率「比較沒有那麼緊」，惟下半年產能已規劃好。他並證實，可變光圈鏡頭第3季開始出貨。

大立光昨天召開法說會，林恩平釋出以上訊息。法人關注記憶體價格飆漲是否影響品牌廠今年訂單，林恩平直言，部份品牌廠因應成本上揚，確實延後鏡頭規格升級，可能導致大立光銷售下滑，其中，小客戶受影響比較大，多沿用原來的解決方案，但大客戶還是繼續前進。

法人追問，品牌廠成本激增，加上整體經濟環境不佳，是否引發鏡頭市場新一波價格壓力？林恩平回應，大多數價格已談定，至於數量則看客戶銷售表現。法人評估，大立光上半年表現相對平淡，隨著下半年蘋果iPhone 18系列新機將首度搭載可變光圈鏡頭，是iPhone近年最大升級，將為大立光獲利加分。

針對手機規格升級進展，林恩平表示，潛望式鏡頭今年沒有升級，未來可能朝更高畫素、看得更遠的方向推進，混合鏡頭則多由高階旗艦型機種採用。

談及可變光圈鏡頭技術，林恩平表示，可變光圈鏡頭生產難度比潛望式鏡頭高，主因光圈多，檢測工序也比較多，會有更多鏡頭被淘汰下來，目前仍與客戶協商中。至於良率挑戰，林恩平表示，看起來（可變光圈鏡頭）價格好一些，但良率無法估計，目前鏡頭規格還沒「lock down」，預計第2季有望敲定。

至於薄形手機因大品牌賣得不好，大家都打退堂鼓，折疊手機預計要等到年底，林恩平說，折疊手機的鏡頭不一定要很薄，至於何時放大量，仍要看客戶銷售狀況。