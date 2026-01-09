快訊

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

大立光：Q1稼動率 沒那麼緊 可變光圈鏡頭Q3出貨

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
全球手機鏡頭龍頭大立光董事長林恩平8日表示，元月拉貨動能較去年12月下滑。聯合報系資料照
全球手機鏡頭龍頭大立光董事長林恩平8日表示，元月拉貨動能較去年12月下滑。聯合報系資料照

全球手機鏡頭龍頭大立光（3008）董事長林恩平昨（8）日表示，元月拉貨動能較去年12月下滑，2月因農曆年長假，拉貨動能也不如元月；受傳統淡季影響，本季產能利用率「比較沒有那麼緊」，惟下半年產能已規劃好。他並證實，可變光圈鏡頭第3季開始出貨。

大立光昨天召開法說會，林恩平釋出以上訊息。法人關注記憶體價格飆漲是否影響品牌廠今年訂單，林恩平直言，部份品牌廠因應成本上揚，確實延後鏡頭規格升級，可能導致大立光銷售下滑，其中，小客戶受影響比較大，多沿用原來的解決方案，但大客戶還是繼續前進。

法人追問，品牌廠成本激增，加上整體經濟環境不佳，是否引發鏡頭市場新一波價格壓力？林恩平回應，大多數價格已談定，至於數量則看客戶銷售表現。法人評估，大立光上半年表現相對平淡，隨著下半年蘋果iPhone 18系列新機將首度搭載可變光圈鏡頭，是iPhone近年最大升級，將為大立光獲利加分。

針對手機規格升級進展，林恩平表示，潛望式鏡頭今年沒有升級，未來可能朝更高畫素、看得更遠的方向推進，混合鏡頭則多由高階旗艦型機種採用。

談及可變光圈鏡頭技術，林恩平表示，可變光圈鏡頭生產難度比潛望式鏡頭高，主因光圈多，檢測工序也比較多，會有更多鏡頭被淘汰下來，目前仍與客戶協商中。至於良率挑戰，林恩平表示，看起來（可變光圈鏡頭）價格好一些，但良率無法估計，目前鏡頭規格還沒「lock down」，預計第2季有望敲定。

至於薄形手機因大品牌賣得不好，大家都打退堂鼓，折疊手機預計要等到年底，林恩平說，折疊手機的鏡頭不一定要很薄，至於何時放大量，仍要看客戶銷售狀況。

手機鏡頭 林恩平 折疊手機

延伸閱讀

傳攜台積電攻CPO 大立光：鏡頭研發無所不包

在地企業回饋鄉里 鑫興鋁業贈救護車助台南救護升級

F-16升級後電腦故障率受質疑 軍方：頻率未高於其他機種

2026港點吃到飽升級登場！日蘊堂推「4人同行1人半價」，再送1280元人蔘雞湯鍋

相關新聞

台積高通訂單 三星瓜分…打破晶圓一哥獨家操刀旗艦晶片局面

高通執行長艾蒙證實，正與三星集團旗下三星半導體洽談2奈米晶圓代工。業界指出，高通此舉是五年來重新與三星先進製程合作，讓三...

廣達營收猛 12月單月跳增41%…AI伺服器訂單看到明年

廣達昨（8）日公布2025年12月合併營收2,724.95億元，創新高，首度站上2,000億元大關，月增逾41%，年增9...

緯創2025全年業績倍增

緯創昨（8）日公布去年12月合併營收2,552.54億元，雖然月減約9%，仍是歷年最旺12月，年增141.5%；去年第4...

台積美國買地 衝先進製程 傳部分台灣成熟製程設備將轉至世界星國廠

台積電擴大美國布局，昨（8）日公告斥資逾1.97億美元（約新台幣62.27億元），向亞利桑那州州政府取得新土地，以供美國...

大立光：Q1稼動率 沒那麼緊 可變光圈鏡頭Q3出貨

全球手機鏡頭龍頭大立光董事長林恩平昨（8）日表示，元月拉貨動能較去年12月下滑，2月因農曆年長假，拉貨動能也不如元月；受...

大立光證實投入CPO研發

本報日前獨家報導，大立光切入共同封裝光學（CPO），卡位AI商機，成為昨（8）日大立光法說會法人競相詢問的焦點之一。大立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。