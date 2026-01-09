台積美國買地 衝先進製程 傳部分台灣成熟製程設備將轉至世界星國廠

台積電（2330）擴大美國布局，昨（8）日公告斥資逾1.97億美元（約新台幣62.27億元），向亞利桑那州州政府取得新土地，以供美國廠擴大營運與生產。

市場並傳出，台積電有意將部分台灣成熟製程設備轉至世界先進新加坡12吋廠，藉此騰出更多空間設置新機台，擴大台灣先進製程產能。

台積電表示，新取得亞利桑那州土地，主要供營運與生產使用，惟該公司目前處於法說會前緘默期，不評論台灣成熟製程設備轉至世界先進星國廠區傳言。世界先進也不評論相關設備移轉消息。法人指出，若傳言為真，意味台積電台美先進製程布局同步催速，有助推升後續業績。

台積電董事長魏哲家曾在去年10月的法說會上透露，正加大美國布局，將於亞利桑那州再取得一塊大面積土地，以支持目前的拓展計畫並提供更多彈性，並藉此應對非常強勁的AI相關長期需求。

台積電昨天落實魏哲家的說法，公告美國子公司TSMC Arizona向亞利桑那州州政府取得新土地，該土地座落於Southwest corner of 43rd Avenue and SR-303Phoenix City, Maricopa County，總面積達365萬2,651平方公尺。

另外，市場昨天稍早傳出，台積電規劃將台灣部分成熟製程設備轉至世界先進新加坡12吋廠，進一步衝刺先進製程、並為成熟製程升級至特殊製程挪出空間。

根據業界流傳的說法，台積電評估既有空間有限，基於長線毛利率考量，將擴大在先進製程與先進封裝的產能規模，近日已經開始移動設備，縮減12吋的成熟製程，將部分挪出的空間投入先進製程，以及CoWoS製程中CoW產能的擴張。

即便台積電與世界先進都不評論相關傳聞，但市場揣測台積電此舉將連帶把成熟製程訂單轉至世界先進星國廠區生產，有利世界先進後市，激勵世界先進股價昨日一度攻上漲停，終場上漲5.5元、收109元，仍漲逾半根停板。

業界認為，台積電若將部分成熟製程設備轉至世界先進，台積電本身成熟製程持續升級發展特殊製程應用，特殊製程在成熟製程占比可望持續拉升至八成以上，專注服務先進製程客戶群的一條龍需求。