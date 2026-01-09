快訊

廣達營收猛 12月單月跳增41%…AI伺服器訂單看到明年

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
廣達8日公布2025年12月合併營收2,724.95億元，創新高，首度站上2,000億元大關。聯合報系資料照

廣達（2382）昨（8）日公布2025年12月合併營收2,724.95億元，創新高，首度站上2,000億元大關，月增逾41%，年增94.6%，並從緯創手中奪回代工廠單月營收二哥地位，推升去年第4季與2025年全年業績同步攻頂。

2026年伊始，廣達對後市抱持高度信心，透露當下產能逼近滿載，今年AI相關業績將倍增以上成長，AI伺服器訂單能見度已看到2027年。

廣達營收

廣達去年12月合併營收2,724.95億元，月增41.2%，年增94.6%；去年第4季合併營收6,386.37億元，季增28.9%、年增53%；2025年全年營收2.12兆元、年增50.5%。

廣達從2025年5月起，單月業績遭緯創超車，落居代工廠單月營收老三（老大為鴻海），並一路到去年11月營收都落後緯創。隨著上月業績跳增，廣達在相隔七個月後奪回二哥地位。惟就2025年全年營收來看，緯創仍以2.18兆元小勝廣達的2.12兆元。

廣達指出，去年12月筆電出貨390萬台，月增11.42%，年減9.3%；去年第4季筆電出貨1,090萬台，季減14.2%，年減1.8%，符合傳統淡季走勢；2025年全年筆電出貨4,590萬台，年增1.3%。

廣達指出，即便去年第4季筆電出貨下滑，AI伺服器業務的貢獻卻顯著放大。其中，去年12月AI伺服器出貨表現亮眼，不僅輝達GB300 AI伺服器開始放量出貨，GB200的需求也持續穩健成長，兩者共同推升AI伺服器出貨與營收表現，成為帶動去年12月業績攻頂的主因。

廣達透露，去年第3季AI伺服器業績已占整體伺服器業績七成，去年第4季更上一層樓，目前整體展望大致維持去年第4季法說會時的看法，AI下游需求仍然有增無減，2026年AI占整體伺服器比重將超過八成。

廣達重申，集團除了圖形處理器（GPU）伺服器機種展望樂觀，現有的特殊積體電路晶片（ASIC）伺服器專案多集中於主機板（L6）半成品，未來有機會做到ASIC伺服器整機的機櫃（L11），看好ASIC伺服器2026全年出貨將倍數成長。現階段的生產周期約六至八周，產能已接近滿載，將持續積極擴充泰國、德國與美國等地產能。

廣達規劃，後續將憑藉著整合網通、光通訊、散熱等領域的能力，攜手客戶共同開發新的AI平台。至於電動車電子元件等產品，例如車用電腦，將在2027年開始放量。

