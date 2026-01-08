TPK 子公司斥資734萬美元 收購美國公司 ClimAA

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

觸控大廠宸鴻TPK-KY（3673）8日晚間代子公司宸大科技（Amplifi）公告斥資734萬美元收購ClimAA Carbon。TPK表示，此一收購目的是強化AMP與Carbon的合作，建立供應鏈上下游策略合作，積極拓展3D應用及技術普及化。

據悉，Amplifi是TPK與矽谷新創公司Carbon策略合作成立的公司，致力於3D列印技術，該公司優勢是突破既往「小量客製化」侷限，轉型為「可量化」工業，結合雲端線上系統資源整合，邁入數位製造技術的時代。

TPK表示，雙方併購後，預期能協助提升AMP的3D列印事業發展，對每股淨值及每股盈餘都將產生正面助益，而併購資金則來自集團自有資金支應。

