台積電美國子公司TSMC Arizona 斥資逾56億元取得亞利桑那州新土地
台積電（2330）8日公告美國子公司TSMC Arizona斥資逾1.79億美元（折合新台幣逾56.47億元）向亞利桑那州州政府取得新土地，土地 (坐落於 Southwest corner of 43rd Avenue and SR-303Phoenix City, Maricopa County, Arizona, USA)。取得或處分之具體目的或用途供營運與生產使用。
台積電公告，事實發生日：115/1/8~115/1/8。董事會通過日期：民國115年1月7日。取得標的面積：3,652,651 平方公尺。交易總金額：美金197,250 仟元。交易相對人：亞利桑那州州政府。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 CES 2026／掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、5人共用每月54元
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言