恩智浦攜手GE HealthCare 加速推動急性照護領域的AI創新

聯合報／ 特派記者簡永祥／拉斯維加斯7日電
恩智浦攜手GE HealthCare加速推動急性照護領域的人工智慧創新。圖／恩智浦提供
恩智浦半導體（NXP）今日宣布與GE HealthCare展開合作，雙方將充分運用恩智浦在安全、高效能邊緣處理方面的長期專業累積，以及GE HealthCare在醫療技術創新領域的深厚經驗，共同推動邊緣人工智慧創新的新進展。

此次合作將從2026年美國消費性電子展（CES 2026）展示的全新麻醉和新生兒護理概念開始，突顯邊緣AI所提供的智慧、低延遲、高可靠性和安全性如何重塑臨床工作流程，並協助臨床醫生透過簡單易懂、切實可行的洞察，提升患者照護成效。

GE HealthCare和恩智浦共同提出兩項全新概念，結合恩智浦在邊緣AI領域的專業知識和產品組合與GE HealthCare在醫療技術創新方面的經驗。第一項概念將邊緣AI應用於手術室的麻醉給藥流程，旨在為麻醉科醫師提供可靠的、不需動手操作（hands-free）的方式，透過實時語音指令與麻醉設備進行互動。此計畫旨在幫助麻醉科醫師在擁擠且動態的手術室環境更好地照顧患者，同時減輕認知負荷、警報疲勞（alarm fatigue）和人為錯誤的風險。

第二個概念則是透過智慧即時監測來支援新生兒照護。該技術可偵測嬰兒在哭鬧還是休息，並識別床上的異物，或辨識嬰兒是否翻身成趴睡姿勢，協助照護團隊確保嬰兒的舒適。此概念運用邊緣端的代理型人工智慧（Agentic AI）來記錄事件，並在必要時向臨床醫生發出警報。所有影像處理均在本地端進行，並使用恩智浦eIQ人工智慧工具包（NXP eIQ AI Toolkit）所開發的模型。影像不會傳輸至裝置之外，以符合嚴格的安全與隱私標準。

這兩項概念的開發皆以GE HealthCare負責任AI原則（GE HealthCare Responsible AI principles）為基礎，包括對安全、資安、隱私、有效性、透明度、可解釋性與公平性的重視。這些概念建構於恩智浦搭載整合式神經處理單元（neural processing unit；NPU）的應用處理器以及專用的獨立NPU，並透過恩智浦eIQ AI Toolkit提供軟體支援。

