CES 2026呈現技術亮點 自駕車、機器人超吸睛

今年消費性電子展（CES）於美國時間6日到9日在拉斯維加斯舉行。今年的CES上，實體AI及邊緣AI將成為AI領域發展的核心動能。其中實體AI部分，參展廠商聚焦汽車、機器人及各類裝置可感知、理解現實環境，並在實際場景中安全可靠地運行。

至於邊緣 AI部，智慧持續地向使用者端遷移，在日常裝置上實現更即時、具隱私保障且個人化的體驗。

Arm指出，2025年是AI發展的關鍵轉捩點。那些曾經還在實驗探索階段的技術，如今已全面落實於汽車、消費性電子、智慧家庭系統以及次世代機器人領域。CES 2026時值產業發展的關鍵點—智慧系統正朝著更聰明、更快速的方向演進，並加速融入人們的日常生活中。

以下是CES 2026展出的幾大AI及運算技術創新亮點：

其中最為關鍵得是，自動駕駛體驗邁出決定性一步。為了讓駕駛需要更具情境理解能力的輔助系統，以及智慧城市對更安全、更高效率移動體驗的建設訴求，汽車製造商正加速從軟體定義車輛（SDV）向AI 定義平台加速演進，將即時感知、預測能力與分秒必爭的決策機制視為核心基礎。

這一趨勢已可在近期上市的自動駕駛技術堆疊中看見。例如，電動汽車廠商Rivian自研的自動駕駛平台，搭載基於Arm運算平台打造的客製化晶片，為其未來車型及其他自動駕駛系統中，實現多元且先進的自動駕駛能力。

今年的CES幾乎成為機器人技術從實驗室走向規模化應用的主舞台。隨著 AI 模型、感測技術、驅動控制、低功耗運算以及高能源效率系統整合的持續突破，機器人技術的自主化、規模化部署變得更加可行。

例如，雲深處科技（Deep Robotics）推出的山貓（Lynx）M20 Pro 輪足機器人，專為工業巡檢和緊急作業場景設計，能夠在崎嶇複雜的地形中穩定運行，突破傳統輪式機器人的應用限制。服務型機器人同樣日益普遍。石頭科技（Roborock）與普渡機器人（PUDU Robotics）等企業則展示清潔、配送與服務機器人，這些設備能夠在人員密集、環境多變的室內環境中自動導航。

人形機器人也正逐步走出概念階段，包括Agility Robotics、智元機器人（AGIBOT）和銀河通用（Galbot）等公司，已在運動控制、平衡能力和操作準確度方面獲得具體進展，並已有數千台產品部署在商業環境中。它們在 CES 2026 的亮相，更清楚地向世人展示人形機器人的應用場景如何逐漸成形，尤其是在製造業、零售業及倉儲物流三大領域的落地潛力。

以往CES重心的家電應用全面進化，庭系統將變得更加聰明且更趨向於在裝置端完成，也是今年相當吸睛的展項。

Arm表示，CES 2026 展示了互聯系統、照明裝置、攝影機和恆溫器如何滿足電源、隱私與可靠性方面的新需求。而下一階段的核心，則在於讓這些裝置以更有價值的方式協同工作。其背後主要由三大因素推動：包括能源成本上升與氣候目標的推動，促使使用者更關注於管理冷暖空調及電器的使用；對隱私安全顧慮更多，使消費者不再願意將所有音訊和視訊資料上傳雲端；智慧互聯裝置深度融入居家保全與舒適生活場景，使用者對裝置可靠性的期待持續提升。

大部分智慧正逐步遷移至各式裝置與控制中樞。例如，Google Nest 系統等智慧顯示與控制中樞，正逐漸地在裝置端直接處理AI任務，如存在偵測、本地語音控制和自動化流程等。三星、LG、TCL 與海信（Hisense）的智慧電視正成為家庭控制中樞，將多媒體功能與支援 Matter 等標準裝置的統一管理深度融合。