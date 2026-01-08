華碩2025年伺服器營收首度破千億元 2026年續挑戰50%成長佳績

華碩（2357）2025年營收將衝破7,000億元，營收再創歷史新高，而開放平台事業群旗下 AI 伺服器業務倍數成長功不可沒。在事業群共同總經理許祐嘉與朱培蘭聯手之下，2025 年 AI 伺服器業務首度衝破千億元大關，2026 年內部則設定至少 50% 以上的高成長目標。

華碩在 AI 伺服器領域加速超車，除了是第一波推出輝達 B300 及 GB300 伺服器的業者，目前也已打入國際重量級 CSP 客戶，並自 2025 年 9 月開始出貨。隨著系統出貨放量，在高單價挹注下，華碩 2024 年伺服器業績不僅提前達成「五年業績成長五倍」（以 2022 年為基準）的目標，2025 年更成長超過 100%，法人估營收規模首度突破 1,000 億元大關。

據了解，由於評估華碩在伺服器領域的基期仍偏低，內部在 2026 年仍設定高成長目標，內部人士透露至少要比 2025 年成長 50% 以上；而華碩 2025 年營收中，伺服器業務營收貢獻已達 15%～20%，2026 年不排除進一步朝 20% 以上調升。

此外，華碩也在 CES 展出 ASCENT GX10 超級電腦，該機種單價相對親民，針對地端 AI 模型開發與訓練需求推出，內部樂觀預估 2026 年將有數萬台的銷售成績。

華碩 2025 年在 AI 伺服器接單放量、AI PC 市占率提升、商用電腦顯著成長，加上電競業務在顯示卡與 ROG Ally 遊戲掌機業績雙成長帶動下，2025 年整體業績預估將輕鬆衝破 7,000 億元，創下歷史新高。

其中，AI 伺服器在 2025 年第3季即繳出 100% 年成長的成績，並占華碩單季營收比重衝上兩成，其中約八成來自純正 AI 應用；此外，電競業務營收占比也來到四成，並涵蓋 AI PC 及 WiFi 等業務。高單價產品線對記憶體漲價的敏感度相對較低，也成為華碩 2026 年積極著墨的方向。

2026 年華碩亦重新盤點資源，在兩位共同執行長許先越及胡書賓建議下，手機事業暫無新機開發與推出計畫，但將持續提供既有手機用戶售後服務，確保軟體更新與保固等權益，並將部門人力資源轉向 Physical AI 專案，將過往手機研發過程中累積的高效率 RF、相機、無線通訊、算力與軟體等前瞻技術，導入機器人等專案應用。

台灣不少品牌在2025年末選擇收斂資源，國產電動車品牌納智捷宣布不再推出電動車新車，但會持續售後服務既有車主，華碩智慧手機ROG Phone跟ZenFone也暫無新機計畫，但仍將持續服務既有手機用戶，保留資源火種以待時機。

在 PC 領域，華碩 2026 年進一步細緻化經營客層，連續兩年與戶外運動攝影品牌 GoPro 合作創作者筆電，並於 2026 年 CES 正式宣布推出 GoPro 聯名筆電，內建專屬 GoPro 快捷鍵，並與 GoPro Cloud 整合，可一鍵啟動功能，並透過 AI 歸類整理拍攝影片檔案，依影片內容或拍攝地點、時間自動編輯與分類素材，並與華碩 StoryCube 整合。這也是華碩首度將創作者工作流程與專屬軟體進行整合設計，無異於從純硬體 PC 品牌跨入專業創作者市場。