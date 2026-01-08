傳攜台積電攻CPO 大立光：鏡頭研發無所不包

大立光董事長林恩平表示，1月動能估較去年12月下滑，2月再比1月下滑，小型手機客戶確實因記憶體成本而放緩鏡頭升級；對市場傳出大立光攜手台積電合作CPO領域，他說，光學鏡頭研發工作「無所不包、成功再說。」

大立光今天召開法人說明會，公布去年第4季淨利新台幣67.26億元，季減5%，每股盈餘（EPS）50.4元，較前一季53.05元減少，毛利率回升至47.75%，季增0.5個百分點。

大立光累計去年全年稅後盈餘212.82億元，年減18%，毛利率50.3%，每股盈餘159.46元，較2024年的194.17元降低。

展望今年，林恩平表示，今年1月營運動能預估比去年12月下滑，2月因農曆春節假期，業績會比1月再下滑。

產能利用率部分，他說，由於是產業傳統淡季，首季產能較不緊迫；至於去年第4季毛利率波動原因，主因是報廢成本所導致、開模效率較差的品項多，壓抑單季毛利率表現。

市場近日傳出，大立光將攜手台積電在共同封裝光學（CPO）領域合作，供貨準直徑元件，並已送樣台積電，大立光新廠並為此規劃CPO產線，全力衝刺相關新業務。

對此消息，林恩平回應表示，光學鏡頭研發工作「無所不包」，範圍很廣，只要與光學領域相關都會研究，能否量產還要再研究。因應CPO用的光學鏡頭是否擴產或設新產線，他回應「這部分如果成功再說」。

法人也聚焦記憶體價格上漲，對手機產業影響的議題，林恩平指出，手機大客戶鏡頭規格升級還是持續前進，小客戶的鏡頭升級因為記憶體的成本影響，的確是有放緩。

在新事業部分，法人關注機器人和AI眼鏡進度，林恩平說，都有在出貨，但量能很小，AI眼鏡仍在試量產階段。