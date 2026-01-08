技嘉擴展AI PC願景 CES推智慧升級GiMATE與全新超薄AI電競筆電

全球電腦領導品牌技嘉（2376）於 CES 2026 擴展 AI PC 願景，帶來全新升級的 GiMATE 介面與新一代 AI 電競筆電。技嘉獨家開發的 GiMATE AI 助理透過更直覺的操作模式，幫助使用者提升決策速度，並將即時系統運作資訊與直覺式語音操控整合至同一操作介面，進一步落實技嘉以使用者為核心、開發可適應不同使用者與應用情境的 AI 運算體驗，並全面延伸至旗下筆電產品線。

GiMATE 是技嘉獨家開發的 AI 助理，結合先進的大型語言模型（LLM）與「Press and Speak」功能，讓筆電操作更加自然直覺。隨著 GiMATE 持續進化，其背後的生態系也同步升級，為效能、生產力與創作帶來更智慧的控制能力。全新 AI Power Gear III 可透過 GiMATE 進行MUX切換，讓 Discrete Mode 與 MSHybrid 切換更簡單，提升使用彈性並加速操作流程；同時導入更智慧的電源行為模式：Auto Mode 於電池供電時自動停用 GPU 以延長續航力、Optimus Mode 兼顧使用流暢度與平衡電源表現、Eco Mode 則於插電或電池供電使用情境下提供更極致的省電策略。

針對創作者與開發者，GiMATE Creator 新增 Qwen-Image，支援中英文提示詞，讓全球使用者皆可輕鬆啟用更強大的視覺生成功能；而 GiMATE Coder 則透過自然語言的程式碼生成、修正與優化，降低開發者的入門門檻，同時加速進階使用者的開發迭代效率。

為呼應此一願景，技嘉同步推出三款兼具效能與便攜性的全新機種。旗艦級便攜戰力 AORUS MASTER 16 搭載 AMD Ryzen 9 9955HX3D 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 5090 筆電獨立顯示晶片，並以僅 19mm 的超薄機身實現強悍效能，較前一代再薄 17%。其 WINDFORCE Infinity EX 散熱架構結合均熱板（Vapor Chamber）與非對稱冰霜扇 (Frost Fan) 設計，展現前瞻的散熱設計。

而針對休閒玩家、創作者與行動工作者，GIGABYTE AERO X16 採用 AMD Ryzen AI 400 系列處理器，帶來更快反應、高效率與更強的地端 AI 加速能力。另有 GIGABYTE GAMING A18 PRO，以 20mm 輕薄機身結合最高 NVIDIA GeForce RTX 5080 筆電獨立顯示晶片，提供穩定散熱與長時間效能表現，適合玩家、創作者與 AI 新手族群。