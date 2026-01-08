快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影
全球電腦領導品牌技嘉（2376）於 2026 美國消費性電子展（CES）正式發表四款全新 OLED 電競螢幕。為提供消費者更全面的 OLED 視覺饗宴，新機種搭載技嘉業界領先的畫質調校技術，能顯著提升 HDR 與 SDR 的影像表現。透過極致調校每一處畫面細節，不僅帶來層次更豐富的視覺體驗，更承襲技嘉獨家戰術型功能（Tactical Features），讓玩家精準主宰遊戲戰局，再次彰顯技嘉在電競螢幕領域持續創新的領先地位。

為了強化 HDR 亮度表現，技嘉提供精細調校的 HDR 顯示模式，包括 HDR Movie、HDR Game 與 HDR Vivid，針對不同的使用情境進行最佳化。同時，為解決目前許多 OLED 螢幕在 HDR 峰值亮度模式下，常因 APL 限制導致畫面過於昏暗的痛點，技嘉導入 HyperNits 智慧調校功能，運用獨家演算法重塑 EOTF 曲線，在保留高光細節的同時，能將亮度提升高達 30%。使用者可依環境需求進行切換，HyperNits High 可提供最大幅度的亮度增強；而在較暗的環境下，則可選擇 HyperNits Medium 柔和的提升 20% 亮度。

針對 SDR 視覺效果，技嘉推出基於大數據訓練的 AI Picture Mode，能自動辨識使用情境並套用最合適的顯示模式。在工作情境下可降低亮度與藍光以提升舒適度；影片播放時則強化對比並微調 Gamma 值呈現更具臨場感的畫面效果；體驗 FPS 遊戲時，會自動開啟 AI 黑平衡 （AI Black Equalizer） 獲得最佳可視度。所有調校皆可即時且平順完成，確保使用者在不同情境間切換時，維持視覺體驗的細膩程度與一致性。

除了畫質調校，技嘉獨家的戰術型功能更奠定電競螢幕的卓越效能，其中 Tactical Switch 2.0 支援一鍵快速切換解析度與顯示比例，如 4:3 或 5:4，為不同遊戲類型提供極高的靈活性；Ultra Clear 則能顯著改善動態清晰度並減少殘影，在快節奏的遊戲與動態影片中呈現更銳利的視覺效果。

技嘉於 CES 2026 發表的 OLED 電競螢幕陣容強大，包括搭載最新 ObsidianShield 抗反射鍍膜並通過 DisplayHDR True Black 500 認證的超寬曲面 QD-OLED MO34WQC36 與 4K QD-OLED MO32U24，這個獨特的抗反射鍍膜可將感知黑階表現提升最高 40%，強化畫面對比度與清晰度；同時，螢幕表面硬度由 2H 升級至 3H，提供高達 2.5 倍的防刮能力，有效提升日常使用的耐用性。此外， MO34WQC36 進一步採用全新 V-stripe 子像素排列結構，顯著提升 64 倍文字清晰度，有感提升閱讀體驗。

除此之外，MO27Q28GR 這款採用第四代 WOLED RealBlack 鏡面技術，並通過 UL 認證機種也在CES亮相。這款螢幕在兩大特點的加持下，即使在明亮環境中也有出色的黑階表現；而27 吋 QD-OLED MO27Q2A 推出全新白色版本 MO27Q2A ICE，為玩家提供更多風格選擇。

技嘉CES發表四款全新OLED電競螢幕 獨家畫質調校技術

