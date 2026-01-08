市調：輝達調整規格和產品策略 HBM4延後量產
市調機構集邦科技指出，受輝達（NVIDIA）調整Rubin平台的HBM4規格，加上產品策略改變，預期可能影響HBM4放量時間延後，最快於2026年第1季底量產。
集邦科技表示，輝達將Rubin平台HBM4的每針腳速度調升至11Gbps，使得高頻寬記憶體（HBM）供應商修正設計。
此外，人工智慧（AI）市場熱絡，輝達Blackwell產品需求超乎預期強勁，集邦科技指出，輝達Rubin平台量產時程順勢調整。
集邦科技表示，在以上兩項因素影響下，HBM4放量時間可能延後，預期最快於2026年第1季底量產。
集邦科技指出，SK海力士（Hynix）、美光（Micron）及三星（Samsung）皆已重新送樣HBM4產品，並持續調整設計，回應輝達的要求。其中，SK海力士已談妥HBM合約，2026年在位元供應仍將居多數。
