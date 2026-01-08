臺北市立美術館導入 E Ink Spectra™ 6 全彩電子紙看板 奠定永續基礎

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
北美館所採用顯示技術為 E Ink Spectra™ 6 全彩電子紙。E Ink Spectra 6 為新一代全彩電子紙技術，專為室內看板、廣告與紙質海報替代應用而設計，已成功應用於多個國際藝術與文化場域。圖／北美館提供
北美館所採用顯示技術為 E Ink Spectra™ 6 全彩電子紙。E Ink Spectra 6 為新一代全彩電子紙技術，專為室內看板、廣告與紙質海報替代應用而設計，已成功應用於多個國際藝術與文化場域。圖／北美館提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技宣布與臺北市立美術館（北美館）合作全彩電子紙看板之裝設與系統導入，北美館作為台灣首座現當代的公立美術館，值此建館42周年，引進電子紙顯示科技象徵館方實踐永續的重要里程碑，亦為國內藝文場館導入低碳顯示與智慧化資訊展示立下具指標性的示範案例。

元太科技董事長李政昊表示：「北美館作為北台灣重要的文化藝術指標場館，主動導入電子紙推動智慧化與低碳化展示，對藝文領域具有高度示範意義。電子紙不僅具備超低能耗與低碳排特性，其反射式顯示也能提供更貼近紙張、舒適自然的資訊呈現。E Ink Spectra 6 全彩電子紙在色彩表現上的突破，使其成為文化內容與藝術資訊的理想載體。我們期待與北美館攜手，讓電子紙顯示器在藝文永續旅程中扮演更關鍵的角色，共同邁向下一個時代。」

在元太科技與系統整合廠商瑞訊智能的通力合作下，北美館近期於場館中引入多款彩色、形式各異的電子紙顯示設備，涵蓋13.3吋、25.3吋及31.5吋等多種尺寸，使館方可依不同展覽與空間需求彈性配置，展現高度運用之靈活性。經測試完成後，北美館已於公共展區及當期三樓「2025臺北美術獎」展場正式使用電子紙看板，應用於顯示導覽資訊、展覽暨活動公告內容與動線指引等，提升整體資訊傳遞效率與觀展體驗。因應展覽與多元活動需求，電子紙的導入將有助於大幅降低紙本更換頻率與能源消耗，同時兼顧視覺品質與環境友善，為美術館營運提供更具永續性的解決方案。

此次北美館所採用顯示技術為 E Ink Spectra™ 6 全彩電子紙。E Ink Spectra 6 為新一代全彩電子紙技術，專為室內看板、廣告與紙質海報替代應用而設計，已成功應用於多個國際藝術與文化場域。該技術在反射式顯示架構下，展現前所未有的色彩飽和度與鮮豔度，其顯示效果可媲美高品質紙質彩色列印，並透過強化的色彩光譜與先進彩色成像演算法，呈現更細膩、自然且富有層次的全彩畫面。

電子紙具備反射式顯示與雙穩態特性，畫面在不插電的情況下仍可長時間維持顯示，僅於更新內容時才需消耗極低電力；其不自發光、不刺眼的顯示特性，可自然融入展場光線與空間設計，特別適合對光線條件要求嚴謹的藝術展覽環境。根據元太科技計算，比較展間內的32吋顯示看板耗電量，若以每天開機8小時計算，每分鐘換3次畫面，用室內液晶顯示器與電子紙看板比較，液晶顯示器耗電量及碳排放量將是電子紙的30倍。透過電子紙的節能特性，達到展覽設計簡約卻資訊豐富效果。

透過此次合作，元太科技與北美館共同實踐科技與文化的跨界結合，為藝文場館提供兼具美感、效率與永續價值的創新展示模式，也為未來更多公共空間導入低碳顯示技術奠定重要基礎。

元太科技與北美館共同實踐科技與文化的跨界結合，為藝文場館提供兼具美感、效率與永續價值的創新展示模式。圖／北美館提供
元太科技與北美館共同實踐科技與文化的跨界結合，為藝文場館提供兼具美感、效率與永續價值的創新展示模式。圖／北美館提供
元太科技宣布與臺北市立美術館（北美館）合作全彩電子紙看板之裝設與系統導入，引進電子紙顯示科技象徵館方實踐永續的重要里程碑。圖／北美館提供
元太科技宣布與臺北市立美術館（北美館）合作全彩電子紙看板之裝設與系統導入，引進電子紙顯示科技象徵館方實踐永續的重要里程碑。圖／北美館提供

