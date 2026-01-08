CES 2026／輝能攜手台達電 開發全新電池管理系統

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

固態電池廠輝能科技8日宣布，與台達電（2308）簽署合作備忘錄，將結合輝能科技尖端的固態電池技術與台達的電源管理核心專長，合作開發次世代電池能源管理系統，並規劃延伸至次世代電池的多元應用領域，以拓展能源應用與智慧移動市場商機。輝能科技亦於一月的美國消費性電子展（CES）中，首度揭示此跨領域合作的技術進展，呈現對未來科技的願景。

輝能科技創辦人兼執行長楊思枬表示，傳統鋰電池存在熱失控與燃燒風險，而輝能的固態電池，以獨特的內建ASM (Active Safety Mechanism) 主動安全機制的超流體化全無機固態電解質，從根本上解決了這些安全疑慮。

此外，輝能超流體化全無機固態鋰陶瓷電池經SGS驗證之超越傳統液態電池5-6倍的快充表現，使應用產品能迅速完成充電並再次投入使用，有效提升其產品周轉率、機動性與靈活度。此次與台達合作，不僅將電池結合台達的電源管理核心能力，以提供客戶更安全、高效率、節能的次世代電源整合系統，更進一步導入次世代電池相關應用領域。我們對此深感振奮，期待持續與台達合作，推動智慧科技的未來發展，為大眾帶來永續、穩定的能源選項。

台達電池動力管理新事業發展部總經理黃士一表示，固態電池技術的發展正成為全球能源轉型的重要推力，本次的合作結合台達在「高功能安全設計BMS（電池管理系統）」的系統整合經驗，以及輝能在固態電池材料與製程上的技術優勢，可望整體提升固態電池的安全性、運作效率與量產可行性等，同時加速『高功能安全設計BMS』在多元市場的導入與落地。」

本次合作規劃將分為兩階段：第一階段以輝能科技現有的標準規格電芯為基礎，為未來特定應用設計48V電池模組；第二階段將聚焦雙方共同開發、針對次世代電池應用所設計的原型電池系統，持續深化技術整合與創新。

輝能科技的超流體化全無機固態電池藉由「雙功能電解質」展現獨特差異化：該電解質不僅不可燃，還能在高溫與高電壓下分解釋放 ASM (Active Safety Mechanism，主動安全機制)材料以鈍化正負極活性材料，有效抑制熱鏈鎖反應進而消除電芯熱失控，即使在 860–940 Wh/L 的高能量密度下亦能保持高度安全。其超流體化電解質同時具備固態般的穩定性與液態般的高離子導電性，在室溫與 -20°C 的離子導電率皆為傳統鋰電池及固態硫化物電池的 5 倍，且電池生產及運作過程無需外部壓力即可達成優異電性。其材料成本接近液態電解液，製程甚至比傳統鋰電池更簡化，最終實現真正兼具高能、安全、快充、低溫性能與低成本的全方位電池系統。

