和泰集團加速全球布局 車美仕取得 TÜV NORD ISO/SAE 21434驗證
和泰集團旗下車美仕取得 TÜV NORD ISO/SAE 21434驗證，拓展國際車廠建構網宇安全管理架構商機。車美仕將持續擴充網宇安全技術與優化車聯網應用，並以國際標準為基礎，打造具前瞻性的智慧移動生態圈，串聯車載設備、服務平台與多元使用情境，加速智慧車載解決方案在全球市場的落地與發展，全面提升產品價值與國際競爭力。
和泰集團旗下車美仕（CARMAX）為台灣唯一豐田汽車授權之正廠用品公司，主要執行TOYOTA及LEXUS兩大品牌之汽車用品設計、研發、企劃及銷售服務。因應智慧車聯網資訊安全需求趨勢，為持續強化產品研發與治理能力，近日順利通過TÜV NORD Taiwan嚴謹評鑑，取得 ISO/SAE 21434 道路車輛—網路安全工程驗證，展現其產品已具備國際標準的安全韌性與合規能力，進一步提升對客戶與市場的安全承諾。
ISO/SAE 21434 是國際車用資通訊與安全工程的關鍵標準，涵蓋產品設計、開發、量產、運行到退役的完整生命週期，要求企業於各階段落實威脅分析、風險管理、多層防護與持續改善等機制，同時與歐盟 UNECE R155法規高度連結，是國際車廠建構網宇安全管理架構的主要依據。此次由 TÜV NORD Taiwan 進行的驗證，全面認可車美仕具備完善的網宇安全工程與管理流程制度。
車美仕表示，隨著智慧車聯網與智慧交通快速發展，車載系統走向雲端化、數據化與高度聯網化，網宇安全已成為車廠與供應鏈邁入國際市場的重要門檻。除持續深化安全工程能量外，車美仕也同步布局車聯網發展，積極打造智慧移動生態圈，研發車載通訊盒T-Box、影音娛樂系統等車載產品，並結合軟硬體技術與雲端服務整合能力，持續推出車生活服務訂閱平台、OTA雲端更新、大數據分析應用等功能。提供車主更好的行車體驗，建構更為便捷與智慧的人、車、生活移動服務。
