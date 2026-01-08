快訊

和泰集團加速全球布局 車美仕取得 TÜV NORD ISO/SAE 21434驗證

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
車美仕獲頒ISO/SAE 21434道路車輛—網路安全工程驗證，由車美仕總經理劉傳宏代表接受TÜV NORD Taiwan頒發證書。圖/TÜV NORD Taiwan提供
車美仕獲頒ISO/SAE 21434道路車輛—網路安全工程驗證，由車美仕總經理劉傳宏代表接受TÜV NORD Taiwan頒發證書。圖/TÜV NORD Taiwan提供

和泰集團旗下車美仕取得 TÜV NORD ISO/SAE 21434驗證，拓展國際車廠建構網宇安全管理架構商機。車美仕將持續擴充網宇安全技術與優化車聯網應用，並以國際標準為基礎，打造具前瞻性的智慧移動生態圈，串聯車載設備、服務平台與多元使用情境，加速智慧車載解決方案在全球市場的落地與發展，全面提升產品價值與國際競爭力。

和泰集團旗下車美仕（CARMAX）為台灣唯一豐田汽車授權之正廠用品公司，主要執行TOYOTA及LEXUS兩大品牌之汽車用品設計、研發、企劃及銷售服務。因應智慧車聯網資訊安全需求趨勢，為持續強化產品研發與治理能力，近日順利通過TÜV NORD Taiwan嚴謹評鑑，取得 ISO/SAE 21434 道路車輛—網路安全工程驗證，展現其產品已具備國際標準的安全韌性與合規能力，進一步提升對客戶與市場的安全承諾。

ISO/SAE 21434 是國際車用資通訊與安全工程的關鍵標準，涵蓋產品設計、開發、量產、運行到退役的完整生命週期，要求企業於各階段落實威脅分析、風險管理、多層防護與持續改善等機制，同時與歐盟 UNECE R155法規高度連結，是國際車廠建構網宇安全管理架構的主要依據。此次由 TÜV NORD Taiwan 進行的驗證，全面認可車美仕具備完善的網宇安全工程與管理流程制度。

車美仕表示，隨著智慧車聯網與智慧交通快速發展，車載系統走向雲端化、數據化與高度聯網化，網宇安全已成為車廠與供應鏈邁入國際市場的重要門檻。除持續深化安全工程能量外，車美仕也同步布局車聯網發展，積極打造智慧移動生態圈，研發車載通訊盒T-Box、影音娛樂系統等車載產品，並結合軟硬體技術與雲端服務整合能力，持續推出車生活服務訂閱平台、OTA雲端更新、大數據分析應用等功能。提供車主更好的行車體驗，建構更為便捷與智慧的人、車、生活移動服務。

車聯網 雲端服務 和泰車

相關新聞

擷發科 AI 布局展成果 董座正面看今年營運

ASIC暨AI解決方案供應商擷發科（7796）今年在AIVO的AI軟體解決方案成功拿下智慧交通、無人機及科技大廠等客戶大...

續當記憶體買家 黃仁勳表態：輝達不碰製造

出席美國消費性電子展（ＣＥＳ）的輝達執行長黃仁勳六日舉行全球記者會，被問及輝達是否考慮興建記憶體工廠「自給自足」，他表示...

鴻勁股價14個月漲3.5倍！主打「買設備送工程師」 如今輝達、谷歌出貨都靠它

2025年，台股最受矚目的公司，鴻勁精密必定榜上有名。這家總部位於台中、過去鮮少在鎂光燈前露臉的半導體設備廠，在2025年底轉上市進行公開申購時，引爆市場抽籤熱潮。若從2024年10月才登上興櫃市場的股價來算，短短14個月，鴻勁股價已翻了3.5倍，穩坐台灣設備股王寶座。

和泰集團加速全球布局 車美仕取得 TÜV NORD ISO/SAE 21434驗證

和泰集團旗下車美仕取得 TÜV NORD ISO/SAE 21434驗證，拓展國際車廠建構網宇安全管理架構商機。車美仕將...

輝達推出最強晶片Rubin 台積跟著旺

輝達執行長黃仁勳6日表示，輝達最新推出的Rubin平台，是目前史上最強的運算晶片，並為輝達帶來龐大業務量。輝達新平台晶片接單熱絡，主力代工廠台積電 （2330） 將迎來顯著成長的一年。

AI教父分享兩大經營心法 黃仁勳：CEO會一直當下去　

輝達成立迄今32年，執行長黃仁勳目前是全球科技巨頭當中，任期最久的CEO之一，他在輝達6日舉辦的媒體及分析師對談活動中，...

