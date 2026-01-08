快訊

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

全面啟動AI科技執法 環境部23.5億元打造 「非法棄置智慧圍籬」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為強化廢棄物管理並杜絕非法棄置，環境部8日表示，「強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」已於去年底正式獲行政院核定。計畫將於4年內（115-118年）投入23.5億元，運用人工智慧(AI)與物聯網(IoT)技術，建構全國性的「非法棄置智慧圍籬」，推動環保執法由傳統的「被動查處」轉型為「主動預防」。

環境部表示，傳統廢棄物稽查作業多依賴人力巡查或民眾檢舉，受限於稽查人力有限，難以全天候監控偏遠或幅員廣大的區域，往往在污染發生後才能介入，蒐證與溯源過程耗時費力。此外，部分不肖業者利用合法申報文件掩護非法棄置行為，這類規避手段在現行以人工比對為主的查核模式下，難以即時發覺與嚇阻。

環境部規劃於今年編列5億元作為計畫首年執行經費，預計完成500處IoT監測設施建置，結合多模態AI分析模組進行大數據分析，掌握農林漁牧等敏感區域資訊，偵測異常清運行為並即時告警，協助執法人員迅速介入，防堵非法棄置。

本計畫特別著重建立「中央與地方聯防機制」及「跨部會合作」，強化與地方政府、警政機關合作，即時資訊共享，並透過大數據分析，提升污染監控效能。針對組織性的重大環保犯罪，環境部將深化「檢警環結盟」機制，將AI分析出的犯罪熱點與數據證據，提供給檢警單位進行精準溯源，透過行政與司法單位的緊密合作，讓非法集團無所遁形。

環境部強調，除了建置「智慧圍籬」提升科技執法強度外，也將遵照行政院指示，同步檢討精進相關法規，研議強化環境犯罪之刑事責任與處罰，並與檢警機關建立跨部會合作機制。透過科技監測與法規嚇阻雙管齊下，期能有效遏止環保犯罪，維護國土環境安全。

廢棄物 環保 AI

延伸閱讀

他以整地為名…6天至少傾倒60車次事業廢棄物 一審判刑1年8月

台南全年測速照相桿、科技執法取締排行榜出爐 永康區都居第一

非法轉運站藏身台中西屯區 3縣市河川遭濫倒營建廢棄物

炸街車別想逃！台中科技執法去年開罰3711車 今年再添擴18套利器

相關新聞

擷發科 AI 布局展成果 董座正面看今年營運

ASIC暨AI解決方案供應商擷發科（7796）今年在AIVO的AI軟體解決方案成功拿下智慧交通、無人機及科技大廠等客戶大...

輝達推出最強晶片Rubin 台積跟著旺

輝達執行長黃仁勳6日表示，輝達最新推出的Rubin平台，是目前史上最強的運算晶片，並為輝達帶來龐大業務量。輝達新平台晶片接單熱絡，主力代工廠台積電 （2330） 將迎來顯著成長的一年。

續當記憶體買家 黃仁勳表態：輝達不碰製造

出席美國消費性電子展（ＣＥＳ）的輝達執行長黃仁勳六日舉行全球記者會，被問及輝達是否考慮興建記憶體工廠「自給自足」，他表示...

鴻勁股價14個月漲3.5倍！主打「買設備送工程師」 如今輝達、谷歌出貨都靠它

2025年，台股最受矚目的公司，鴻勁精密必定榜上有名。這家總部位於台中、過去鮮少在鎂光燈前露臉的半導體設備廠，在2025年底轉上市進行公開申購時，引爆市場抽籤熱潮。若從2024年10月才登上興櫃市場的股價來算，短短14個月，鴻勁股價已翻了3.5倍，穩坐台灣設備股王寶座。

AI教父分享兩大經營心法 黃仁勳：CEO會一直當下去　

輝達成立迄今32年，執行長黃仁勳目前是全球科技巨頭當中，任期最久的CEO之一，他在輝達6日舉辦的媒體及分析師對談活動中，...

黃仁勳：儲存市場架構已全面改變 「AI需要記憶體還會更多」

輝達執行長黃仁勳6日表示，記憶體和儲存設備的市場需求迫切，「對儲存領域而言，這是一個完全待開發，甚至從未存在過的市場，未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。