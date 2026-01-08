Counterpoint：記憶體價格飆升逾50% 今年持續維持多頭行情

Counterpoint Research 表示，在AI與伺服器需求強勁帶動下，記憶體價格已超越2018年高點，並預期漲勢將延續至2026年。記憶體價格上漲與產能轉向伺服器產品，正推升成本並壓縮入門級智慧型手機空間，高階品牌影響相對有限。儘管DRAM產量與資本支出同步成長，產能持續轉向高毛利伺服器產品，使整體記憶體供應緊張態勢仍將延續。

Counterpoint 分析，持續的DRAM供應吃緊，預期將於2026年第1季對入門級智慧型手機的銷售表現造成顯著壓力。繼2025年DRAM價格大幅上漲約50%後，預估至2026年第2季仍將再上漲10%–20%。零組件成本不斷攀升，進一步削弱平價裝置的價格競爭力，促使OEM加速轉向中階、毛利較高的產品布局，進而壓縮消費者在入門市場的選擇空間。

在此情況下，對入門機型依賴程度較高的中國OEM將首當其衝，尤其是在非洲市場，當地功能型手機用戶多半直接升級至平價入門智慧型手機，對價格變動的敏感度相對更高。相較之下，產品組合較偏重高階市場的品牌，如蘋果、三星與小米，受影響程度相對有限，但短期內銷售表現仍將承受一定壓力。

Counterpoint Research 研究總監MS Hwang 表示，整體而言，在AI浪潮持續推動下，記憶體已成為半導體產業中最具戰略價值的關鍵零組件之一。價格高檔化趨勢不僅將延續至2026年，也勢必對終端裝置定價策略、產品組合規劃，以及整體供應鏈布局帶來長期且深遠的影響。