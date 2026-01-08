CES 2026／Red Hat 與輝達合作 接軌開源技術與機櫃級 AI

開放原始碼軟體解決方案供應商 Red Hat 於 CES 2026 宣布與輝達（ NVIDIA ）的合作邁入新階段，驅使企業級開源技術能與企業 AI 演進及機櫃級 AI 的發展速度同步接軌。隨著產業跨越單一伺服器藩籬並邁向統一的高密度系統，Red Hat 致力透過 Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA 作為轉型起點，其作為專為 NVIDIA Rubin 平台最佳化、引領企業級 Linux 平台的特別版本，同時針對未來在 Red Hat OpenShift 與 Red Hat AI 上的生產環境進行調整。

Red Hat 總裁暨執行長 Matt Hicks 指出，輝達在架構的突破使 AI 成為必然，並證明運算堆疊將定義產業的未來。為在產品發布時即能因應這些巨大變革，Red Hat 與輝達致力於 Red Hat 的混合雲與 AI 產品組合中，為最新輝達架構提供支援，共同透過開放原始碼的力量，驅動下一代企業級 AI。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，Red Hat 以工業級強度的開源軟體徹底革新企業運算。在 AI 時代，無論是晶片、系統，乃至於中介軟體、模型及 AI 生命週期，整個運算堆疊都被全面重塑。NVIDIA 與 Red Hat 正攜手推動開源技術產業化，從 Vera Rubin 平台著手，將 AI 導入企業應用。

邁入 2026 年，許多企業準備將 AI 從實驗階段推向生產環境，並透過由上而下的策略與集中式的 AI 工具庫納入 AI 代理及其他技術進展。這項轉變需要穩定、高效能且更安全的基礎架構堆疊，涵蓋基層架構及上層執行軟體。Rubin 平台搭載全新 NVIDIA Vera CPU 與先進 NVIDIA Rubin GPU，旨在為代理式 AI（agentic AI）與進階推理帶來進展。隨著 Red Hat 針對 輝達的突破性技術最佳化其混合雲產品組合，Red Hat 意在賦能企業推動AI舉措，並在跨混合雲環境中實現企業級的可靠性與一致的營運模式。