擷發科 AI 布局展成果 董座正面看今年營運
ASIC暨AI解決方案供應商擷發科（7796）今年在AIVO的AI軟體解決方案成功拿下智慧交通、無人機及科技大廠等客戶大單，加上ASIC相關業務加持。董事長楊健盟對於擷發科今年營運抱持正面樂觀看法。
擷發科今年以AI解決方案及ASIC等產品參展2026美國CES大展，且更讓擷發科順利拿下新戰果。楊健盟說，擷發科在去年AI領域取得重大進展後，今年將持續在AI領域強化布局。
楊健盟指出，擷發科去年在AI領域業績比重並不是非常顯著，但預期今年將有機會完全顯現出來，其中將以AI軟體及ASIC等相關AI業績成長動能特別明顯。其中，在無人機、智慧交通及智慧工廠領域有機會率先貢獻，包含台灣、歐美等客戶都已經先後確定導入。
