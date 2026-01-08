擷發科 AI 布局展成果 董座正面看今年營運

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／美國拉斯維加斯即時報導
擷發科董事長楊健盟率團參展2026美國CES，大秀AI解決方案。記者蘇嘉維／攝影
ASICAI解決方案供應商擷發科（7796）今年在AIVO的AI軟體解決方案成功拿下智慧交通、無人機及科技大廠等客戶大單，加上ASIC相關業務加持。董事長楊健盟對於擷發科今年營運抱持正面樂觀看法。

擷發科今年以AI解決方案及ASIC等產品參展2026美國CES大展，且更讓擷發科順利拿下新戰果。楊健盟說，擷發科在去年AI領域取得重大進展後，今年將持續在AI領域強化布局。

楊健盟指出，擷發科去年在AI領域業績比重並不是非常顯著，但預期今年將有機會完全顯現出來，其中將以AI軟體及ASIC等相關AI業績成長動能特別明顯。其中，在無人機、智慧交通及智慧工廠領域有機會率先貢獻，包含台灣、歐美等客戶都已經先後確定導入。

AI ASIC 無人機

輝達推出最強晶片Rubin 台積跟著旺

輝達執行長黃仁勳6日表示，輝達最新推出的Rubin平台，是目前史上最強的運算晶片，並為輝達帶來龐大業務量。輝達新平台晶片接單熱絡，主力代工廠台積電 （2330） 將迎來顯著成長的一年。

續當記憶體買家 黃仁勳表態：輝達不碰製造

出席美國消費性電子展（ＣＥＳ）的輝達執行長黃仁勳六日舉行全球記者會，被問及輝達是否考慮興建記憶體工廠「自給自足」，他表示...

鴻勁股價14個月漲3.5倍！主打「買設備送工程師」 如今輝達、谷歌出貨都靠它

2025年，台股最受矚目的公司，鴻勁精密必定榜上有名。這家總部位於台中、過去鮮少在鎂光燈前露臉的半導體設備廠，在2025年底轉上市進行公開申購時，引爆市場抽籤熱潮。若從2024年10月才登上興櫃市場的股價來算，短短14個月，鴻勁股價已翻了3.5倍，穩坐台灣設備股王寶座。

AI教父分享兩大經營心法 黃仁勳：CEO會一直當下去　

輝達成立迄今32年，執行長黃仁勳目前是全球科技巨頭當中，任期最久的CEO之一，他在輝達6日舉辦的媒體及分析師對談活動中，...

黃仁勳：儲存市場架構已全面改變 「AI需要記憶體還會更多」

輝達執行長黃仁勳6日表示，記憶體和儲存設備的市場需求迫切，「對儲存領域而言，這是一個完全待開發，甚至從未存在過的市場，未...

