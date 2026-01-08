馬斯克看好人形機器人發展 機器人鏈準備好了

經濟日報／ 記者李珣瑛劉芳妙／新竹、台北報導

特斯拉執行長斯克看好人形機器人發展，他接受網媒訪問時預言，未來三到五年內，旗下人形機器人Optimus在手術台上的表現將超越最優秀的外科醫生。

這意味特斯拉人形機器人在視覺與手指運作靈巧度都將達到與人類一般，亞光（3019）、盟立（2464）等Optimus供應鏈成員準備好了。

馬斯克試圖透過Optimus，將AI的觸角延伸至物理世界，首當其衝的就是高門檻的醫療行業。他預測，機器人不僅會進入工廠，更會進入手術室。馬斯克預言，到2040年，機器人的數量將達到100億台甚至更多。

台廠中，盟立及亞光均是Optimus機器人供應鏈成員。盟立去年在國際半導體展首度亮相「 盟立一號」人形機器人。

盟立集團執行長林世東表示，盟立一號人形機器人採用盟英減速機模組關節、以及盟立工業電腦（IPC）、控制系統，並整合視覺等感知器。

林世東強調，AI要落地應用，就需要人形機器人等載具，減速機則是關鍵要角，占材料成本約30%。

亞光董事長賴以仁日前表示，除了中國客戶外，仍有很多歐美客戶，一個人形機器人至少搭載十多顆鏡頭，應用於手部感測與視覺辨識，仍小量生產中。

