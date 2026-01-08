馬斯克衝刺xAI 完成200億美元籌資 緯創、英業達等受惠

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者蕭君暉／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI宣布，已完成最新一輪的200億美元籌資，規模超越原先的150億美元目標。 路透
特斯拉執行長斯克旗下AI新創xAI宣布，已完成最新一輪的200億美元籌資，規模超越原先的150億美元目標，伴隨銀彈上膛，馬斯克更能加足馬力衝刺AI，法人看好帶旺緯創（3231）、英業達（2356）等協力廠。

馬斯克並接櫫他在AI時代的雄心壯志，強調AI和機器人是科技業的「超音速海嘯」，「我們已經身處技術奇點之中」，將全力衝刺AI布建，預期通用人工智慧（AGI）將於2026年實現，到2030年，AI的總智慧將超越全人類。

xAI在6日宣布，已在E輪籌資籌得200億美元，高於初步設定的150億美元目標，參與的投資人包括Calor股權合夥公司、StepStone集團、富達投資與研究公司（FMC），以及卡達主權財富基金卡達投資局（QIA）。此外，輝達及思科的投資部門是以戰略投資人身分參與籌資，將協助xAI擴大運算容量。

xAI表示，這筆資金將用於擴大AI基礎建設、開發AI產品及先進研究，「這輪融資將讓我們加速建置領先世界的基礎建設，促成能夠觸及數十億名用戶、且帶來轉型的AI產品迅速發展與部署」。xAI未具體說明個別投資者的投資額，也未拆分此輪募中債權與股權比例。

xAI並未公布最新估值，但據估算，該公司估值在這輪融資後倍增至2,300億美元。馬斯克在社群媒體恭賀xAI，並感謝投資人「對我們公司的信念」。

xAI正聚焦於擴大位於田納西州孟菲斯的Colossis資料中心，目前正在鄰近開發第二座資料中心，也已採購第三棟建築。

馬斯克並在德州特斯拉超級工廠中接受網媒訪問，他認為，通用人工智慧（AGI）今年將實現，人類的角色正發生根本性轉變：「多年前我就說過，人類只是數位超級智慧的生物引導程式（Biological Bootloader）。」

意味著人類文明的所有積澱，或許只是為了開啟那個超越人類理解範疇的數位文明。他認為，當工作力成本歸零、智慧成本降至最低，商品和服務將迎來極大的豐盛，這不是簡單的稅收和再分配，而是價格將跌至材料加電力的成本。 人們「想要什麼就能有什麼」，我們將迎來一個遠超想像的豐盛時代。

機器人方面，他認為，機器人的優勢在於「極致的精準度」以及「共用的經驗」。每一個Optimus醫生都能擁有全人類所有手術案例的經驗總和。 馬斯克預言，到2040年，機器人的數量將達到100億台甚至更多。

