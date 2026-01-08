高通：邊緣數據價值大

高通執行長艾蒙台北時間昨（7）日強調，混合AI與邊緣AI的未來非常重要，邊緣相關數據的價值非常巨大，因為能提供專屬即時情境資訊。誰能掌握邊緣數據資料，並具備提供用戶相關內容的能力，誰就能贏得AI競賽。

美國消費性電子展（CES 2026）開跑，艾蒙現身聯想活動站台，釋出以上訊息。業界分析，艾蒙的談話，透露高通正全力衝刺AI相關應用布局，將與勁敵聯發科（2454）掀起新一波激戰。

艾蒙表示，智慧型穿戴裝備將成為真正的個人AI裝置。智慧型穿戴裝備包括眼鏡、珠寶、戒指等，這正是科技業與時尚業融合的契機。且這些穿戴裝置經過人們允許而擁有其個人相關數據，可以保留在設備上，也可上傳雲端，能即時反應，且融合物理世界與數位世界，可說是與手機並駕齊驅的行動裝置類別。

艾蒙認為，手機雖然仍是排名第一的消費性電子設備，但其他新型個人AI裝置也將帶來巨大機會。高通正與聯想、摩托羅拉合作開發相關裝置，使用上非常直觀，可謂「見你所見、聽你所聽」，而且必須節能，同時具備強大的運算能力、可以本地運行，還要能網路連線。這是絕佳的機會，也是高通的驍龍晶片正在開發的獨特技術方向。

高通也在今年CES大秀肌肉，繼先前推出驍龍X2 Elite Extreme及驍龍X2 Elite等專為Windows PC打造的筆電晶片，這次在CES進一步宣布推出驍龍X2 Plus平台，相關OEM廠商裝置預計今年上半年上市。

高通並宣布推出新一代機器人全方位堆疊架構，也推出專為工業用AMR與先進全尺寸人形機器人打造的最新機器人處理器Dragonwing IQ10系列。