高通：邊緣數據價值大

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

高通執行長艾蒙台北時間昨（7）日強調，混合AI與邊緣AI的未來非常重要，邊緣相關數據的價值非常巨大，因為能提供專屬即時情境資訊。誰能掌握邊緣數據資料，並具備提供用戶相關內容的能力，誰就能贏得AI競賽。

美國消費性電子展（CES 2026）開跑，艾蒙現身聯想活動站台，釋出以上訊息。業界分析，艾蒙的談話，透露高通正全力衝刺AI相關應用布局，將與勁敵聯發科（2454）掀起新一波激戰。

艾蒙表示，智慧型穿戴裝備將成為真正的個人AI裝置。智慧型穿戴裝備包括眼鏡、珠寶、戒指等，這正是科技業與時尚業融合的契機。且這些穿戴裝置經過人們允許而擁有其個人相關數據，可以保留在設備上，也可上傳雲端，能即時反應，且融合物理世界與數位世界，可說是與手機並駕齊驅的行動裝置類別。

艾蒙認為，手機雖然仍是排名第一的消費性電子設備，但其他新型個人AI裝置也將帶來巨大機會。高通正與聯想、摩托羅拉合作開發相關裝置，使用上非常直觀，可謂「見你所見、聽你所聽」，而且必須節能，同時具備強大的運算能力、可以本地運行，還要能網路連線。這是絕佳的機會，也是高通的驍龍晶片正在開發的獨特技術方向。

高通也在今年CES大秀肌肉，繼先前推出驍龍X2 Elite Extreme及驍龍X2 Elite等專為Windows PC打造的筆電晶片，這次在CES進一步宣布推出驍龍X2 Plus平台，相關OEM廠商裝置預計今年上半年上市。

高通並宣布推出新一代機器人全方位堆疊架構，也推出專為工業用AMR與先進全尺寸人形機器人打造的最新機器人處理器Dragonwing IQ10系列。

相關新聞

輝達推出最強晶片Rubin 黃仁勳：台積迎顯著成長年

輝達執行長黃仁勳6日表示，輝達最新推出的Rubin平台，是目前史上最強的運算晶片，並為輝達帶來龐大業務量。他並預告，由於...

續當記憶體買家 黃仁勳表態：輝達不碰製造

出席美國消費性電子展（ＣＥＳ）的輝達執行長黃仁勳六日舉行全球記者會，被問及輝達是否考慮興建記憶體工廠「自給自足」，他表示...

AI教父分享兩大經營心法 黃仁勳：CEO會一直當下去　

輝達成立迄今32年，執行長黃仁勳目前是全球科技巨頭當中，任期最久的CEO之一，他在輝達6日舉辦的媒體及分析師對談活動中，...

黃仁勳：儲存市場架構已全面改變 「AI需要記憶體還會更多」

輝達執行長黃仁勳6日表示，記憶體和儲存設備的市場需求迫切，「對儲存領域而言，這是一個完全待開發，甚至從未存在過的市場，未...

黃仁勳唱衰水冷？ 業者喊「誤會大了」

輝達執行長黃仁勳在CES期間提及次世代AI平台Rubin的機櫃將不再需要冷水機組（Chiller），導致全球散熱指標股全...

華碩射三箭 強攻AI PC

華碩衝刺AI PC業務，7日於CES 2026舉行《Always Incredible》線上發表會，揭示新一代AI創新技...

