輝達台灣總部即將簽約 兩項前置作業備受關注

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

輝達台灣總部即將簽約，台北市副市長李四川昨（7）日表示，北市府與輝達簽約前，還有兩項前置作業必須進行，一個是輝達台灣總部的投資計畫書，一個是都市計畫變更。另外相關交通配套也受到外界關注。

李四川表示，依目前進度，輝達大概在元月中旬，就會將投資計畫書送進市政府，市府在月底前，絕對會將計畫書審查完畢。

至於都市計畫變更，李四川表示，未來要修改部分，已納入都市計畫變更審查，市府將於元月26日召開都委會。月底無論是投資計畫書、都市計畫變更，都可望順利完成。

外界憂心輝達進駐北士科T17、T18後，會成為內科2.0，帶來壅塞交通。李四川解釋，內湖當初沒有去規劃園區延伸的交通運輸因應，先前他在杜拜爭取到2029年無人駕駛會在北士科試驗，未來會讓園區有無人駕駛系統可以先行使用。

輝達 都市計畫 李四川

