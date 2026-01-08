黃仁勳唱衰水冷？ 業者喊「誤會大了」

輝達執行長黃仁勳在CES期間提及次世代AI平台Rubin的機櫃將不再需要冷水機組（Chiller），導致全球散熱指標股全面重挫。散熱業者直呼：「誤會大了」，包括水冷板、快接頭、分歧管等水冷零組件需求只會愈來愈大，不會減少，和冷水機組完全不同。

散熱業者表示，黃仁勳口中的冷水機組，可能是指大型冷卻設備，也可能是指製造冰水的外部設備，無論如何，都與Rubin機櫃中的水冷板、快接頭、分歧管或CDU（冷卻液分配裝置）完全不同；若是冷氣，那黃仁勳的意思是冷氣不再需要開這麼強，也不必太高階的冷氣設備，若是冰水，則Rubin其實只需要45度的常溫水即可運作與散熱，不需要仰賴外部冰水。

散熱業者說明，黃仁勳針對的是資料中心層級的大型冷卻設備，意即那些負責將水溫從室溫降至攝氏10度左右的Chiller系統，而這些設備通常由Trane Technologies、Johnson Controls等集團供應，每台造價動輒百萬美元，耗電量驚人；然而Rubin平台的強項在於透過更高效的晶片設計與液冷技術，可接受更高溫度的冷卻水，意味資料中心可省下巨額投資與電費。