AI教父分享兩大經營心法 黃仁勳：CEO會一直當下去　

經濟日報／ 特派記者簡永祥蘇嘉維／拉斯維加斯6日電
輝達成立迄今32年，執行長黃仁勳目前是全球科技巨頭當中，任期最久的CEO之一，他在輝達6日舉辦的媒體及分析師對談活動中，被媒體問及未來還能當多久CEO？十年可以嗎？他直球對決回應：「還會一直當下去。」

他並透露領軍輝達至今的兩大祕訣。黃仁勳說，首先，不要被炒魷魚，第二就是不要覺得無聊，接著他語重心長地說，當CEO其實有很大很大的責任，尤其輝達已經是產業的領航者，是全球供應鏈夥伴與合作夥伴重要指望對象，所有供應鏈都非常期待輝達領軍，責任更是重大。

黃仁勳分析，擔任長期領導者最重要的不是單打獨鬥，而是擁有一個優秀團隊，能讓團隊能自由發揮專業，也才能形成高效決策與執行力。他認為，讓團隊合作，也要專注於長期目標，而非短期市場波動，一路走來，輝達已從早期GPU到如今的AI工廠與自動駕駛平台，每一步技術布局都需有遠見，即使短期看不到回報，但對公司長期競爭力至關重要的領域。

談到加州可能對億萬富豪課稅，黃仁勳表示：「我完全可以接受，這件事從未在我腦中出現過。」

