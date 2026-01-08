台北市長蔣萬安發出邀請函 輝達台灣總部簽約黃仁勳應該會出席

輝達執行長黃仁勳美西時間6日受訪時證實，將參加台北時間30日舉行的輝達台灣員工尾牙，隔天也將宴請供應鏈，「若有收到台北市長蔣萬安邀請，出席輝達總部進駐北士科的簽約儀式，應該會出席。」台北市長蔣萬安台北時間7日證實，已寫信邀請黃仁勳參加簽約儀式；副市長李四川表示，簽約儀式會以有創意、具科技感方式進行。

據了解，黃仁勳應該會在台北時間29日抵台，隔天參加輝達台灣員工尾牙，並於31日與重要合作夥伴共進晚宴，再現備受矚目的「兆元宴」。

輝達台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、18基地，蔣萬安透露，已寫信邀請黃仁勳參加簽約儀式，實際到基地周邊走走。

李四川表示，黃仁勳有表達一些對台灣總部的看法，同時也找了台灣知名建築師姚仁喜來承接台灣總部設計，姚仁喜日前曾赴美國看過總部，因此已向姚仁喜建議，針對輝達要修改部分，會一併納入都市計畫委員會裡面檢討，順利的話，月底不管是投資計畫書或都市計畫變更，大概都會把它完成。

黃仁勳元月底將會到台灣參加輝達公司尾牙，他也回應記者若蔣萬安邀請他來簽約地上權案，他很樂意出席。

李四川透露，在上個月，蔣萬安有透過email邀請黃仁勳，其實包括上一次輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）來市府，蔣萬安也當面邀請黃仁勳屆時一同參與簽約。

李四川表示，針對簽約部分，北市府幕僚作業在前兩個禮拜已開始規劃，原本形式上是希望「在桌上簽約」，但後來經過雙方幕僚協調，原則上黃仁勳希望不要有那麼僵硬的形式，會規劃一個比較創意、也比較有科技感的方式。

李四川透露，目前規劃會帶黃仁勳到北士科T17、T18現場去走走，也可以邀請輝達在台北的員工去看一看新辦公室基地，如果黃仁勳願意，市府會帶他去旁邊土地公廟去拜拜，也會準備士林夜市一些好吃小吃，不過實際簽約時間，仍要配合黃仁勳的行程。