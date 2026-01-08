黃仁勳：儲存市場架構已全面改變 「AI需要記憶體還會更多」

經濟日報／ 編譯劉忠勇、特派記者蘇嘉維／拉斯維加斯6日電
輝達掀起AI熱潮，正大量消耗DRAM與NAND晶片，導致目前記憶體市場嚴重供不應求，價格飆漲。記憶體示意圖。 美聯社
輝達執行長黃仁勳6日表示，記憶體和儲存設備的市場需求迫切，「對儲存領域而言，這是一個完全待開發，甚至從未存在過的市場，未來很可能成為全球最大的儲存市場，基本上承載著全世界AI運作的記憶體」。他強調，AI基礎建設已經全面改變儲存市場架構。

輝達掀起AI熱潮，正大量消耗DRAM與NAND晶片，導致目前記憶體市場嚴重供不應求，價格飆漲，黃仁勳上述談話，透露「AI需要的記憶體還會更多、缺貨漲價狀況將延續」，法人看好，將助攻南亞科（2408）、華東（8110）、力積電、華邦（2344）、群聯（8299）、威剛（3260）等台廠後市。

分析師指出，AI訓練和推論需求日增，帶動記憶晶片供應吃緊和價格飆漲，有助於推升數位儲存股，黃仁勳的發言，「顯示輝達各系統對NAND儲存的需求將維持強勁」。

他分析，AI模型市場規模每年以10倍速度成長，讓AI運算能力及資料吞吐量呈現指數型成長規模，這也是為什麼AI基礎建設需求持續暴增的主要原因，且目前更已經不是單純的運算中心，AI基礎建設已經跨越到運算與儲存相互連接的平台，成為記憶體市場供給遠不足需求的主要原因。

他強調，AI基礎建設已經全面改變儲存市場架構，透過最新推出的Rubin平台當中整合BlueField 4運算處理器，讓資料中心在熱儲存及長期儲存技術更加緊密結合，因此自然對儲存規格出現更高規格的吞吐量及功耗設計需求。

媒體詢問輝達是否考慮進軍記憶體製造市場，黃仁勳說，輝達已經是全球最大記憶體買家，但不會考慮製造記憶體，而且未來會持續採購全球最先進記憶體。

輝達帶起的AI爆發性商機，目前仍在延續當中，且今年將交付到北美雲端服務大廠（CSP）最新Rubin平台，所需HBM、LPDDR等DRAM用量將更加強勁，業界更預期，今年DRAM供給將更加緊缺。

