華碩射三箭 強攻AI PC

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）衝刺AI PC業務，7日於CES 2026舉行《Always Incredible》線上發表會，揭示新一代AI創新技術。產品線聚焦Workspace AI、Creator AI與Everyday AI三大領域，全力搶攻一般消費性、創作者及商用領域需求。

繼6日旗下電競品牌ROG舉辦發表會後，華碩7日再行舉辦《Always Incredible》線上發表會，有別於ROG發表會聚焦電競領域，華碩新品則涵蓋一般消費性、創作者及商用領域需求，並著重結合自家開發的AI軟體技術，發表一系列NB、桌機及相關周邊裝置。

華碩的AI策略涵蓋七大領域，包含AI Infrastructure, Sustainability AI, Workspace AI, Industrial AI, Everyday AI, Creator AI與Healthcare AI。本次在CES則聚焦Workspace AI、Creator AI與Everyday AI三大領域。伴隨英特爾（Intel）於CES發表新一代處理器，華碩本次在商用及創作者領域新機多數搭載相關晶片，但超微（AMD）及高通（Qualcomm）比例也持續提升，伴隨新PC裝置亮相，華碩也推出自家打造的各式AI軟體，企圖打造完整AI生態系。

值得一提的是，華碩持續跨大與高通合作，主力機種Zenbook系列分別有搭載18核心Snapdragon X2 Elite Extreme處理器及Snapdragon X2 Elite處理器的新品，支援AI驅動多工處理並強化Copilot+工作流程。

此外，華碩本次發表ASUS V400 AiO，是全球首款搭載Snapdragon X的Copilot+ all-in one電腦，該機搭載Snapdragon X處理器，支援多工處理、輕量創作與休閒遊戲，並具備完整的Copilot AI功能。

