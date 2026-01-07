友達技術長廖唯倫 接棒TPSA理事長

「台灣顯示器暨應用產業協會（TPSA）」日前召開第十二屆第一次會員大會，在經濟部長官的見證下，完成理監事改選並選舉新理事長，原副理事長友達光電（2409）技術長廖唯倫以產業技術尖兵，獲得全體理事們熱烈支持、拔得頭籌，延續智慧顯示、創新先鋒，副理事長則由電子紙大廠元太科技（8069）董事長李政昊勝出，而原理事長暨群創光電（3481）董事長洪進揚則轉任常務監事。本屆理監事選舉與理事長交接，齊聚顯示器相關暨創新、智能應用產業鏈各界翹楚，象徵智慧顯示產業萬眾一心，在技術創新、產業整合與跨域合作群策群力，友達、群創與元太共同扮演核心領導者，新三角將拓展並賦予產業多元應用發展的任務與使命。

廖唯倫理事長現任友達技術長，投身顯示科技20餘年，精於掌握科技風向，肩負集團創新跨域策略布局，積極串聯產學研各界資源，厚植人才競爭力。在第十一屆副理事長任期間，大力推動產業鏈跨域協作與數位轉型，加速智慧顯示新興技術跨域應用商轉，2021年「台灣顯示器暨應用產業協會（TPSA）」由前身面板協會（TTLA）轉型更名，即與時任理事長洪進揚聯袂合作下，促進顯示器產業跨域整合、場域應用、創新發展與產學合作，推展產業邁向智慧生活顯示與科技應用新潮流，逐步勾勒打造智慧顯示產業生態體系、永續發展、多元共融與國際接軌，共同迎接低碳智慧顯示新賽局。

廖理事長隨即發表當選感言，感謝政府「智慧生活顯示科技與應用產業政策」，在經濟部智慧顯示科技SRB指導下，顯示器產業積極拓展垂直場域與永續產業，在「智慧顯示 場域經濟」、「淨零排放 循環經濟」雙軸驅動之下，朝向顯示器產業智慧化、低碳化推進。面對全球政經詭譎多變的嚴峻考驗下，TPSA仍將攜手TDUA配合國家政策，將前瞻顯示技術(uLED, EPD)、面板級半導體技術(FOPLP, CPO)，結合AI科技、高速運算等應用，投入「顯示前瞻 創新經濟」新元素，打造新世代智慧顯示產業創新與數位轉型，以創新技術、垂直跨域、資源整合與國際接軌，鏈結Next Generation發展。同時，也將帶領TPSA主導WDICC「推動全球面板產業溫室氣體淨零排放」與永續產業發展、國際標準制定與場域驗證等重要議題，以期提升產業價值及國際「淨」爭力，並發揮台灣在全球顯示器產業的關鍵影響力。

顯示器是科技與人類互動的首要介面，時代坐大產業、產業創新時代。台灣顯示器產業多年來帶動國家經濟發展有顯著的助益，根據工研院IEK智庫統計資料，我國顯示器產業整體產值每年上達兆元規模，其中，大型TFT LCD產值全球第二、中小型TFT LCD產值全球第二、而筆電面板、公共顯示器面板、電視面板、車用面板出貨全球第二，從而帶動勞動人力需求，包含顯示器及其關鍵零組件所帶動的上游設備、零組件與周邊材料供應廠商等整體產業鏈從業人員達十餘萬人。而在新一波全球科技光速推展中，顯示器產業也加速創新賦能，如Micro LED技術、扇出型面板級封裝(FOPLP)、液晶天線、矽光子(CPO)等，橫跨軍工、太空、通訊等領域，推進技術創價新經濟，以擴大產業跨域應用利基。展望未來，智慧顯示技術將在政府2030智慧國家政策藍圖政策下，強化創新體系與產業韌性，與 AIoT、6G、高速運算等新興科技跨域整合，打造具前瞻性、整合力與高應變力的產業環境，實踐「系統解決方案提供者」，讓台灣成為低碳智慧顯示跨域應用的領導與典範，並躍升全球光速科技應用的重要關鍵夥伴。

此次大會除了選出友達光電技術長廖唯倫擔任理事長、元太科技董事長李政昊擔任副理事長外，還選出協會新任理事，包括友達總經理暨集團營運長柯富仁；群創光電總經理暨營運長楊弘文；彩晶（6116）董事長焦佑麒、副總經理吳許合；元太總經理甘豐源；工研院電光所所長張世杰；英特盛董事長陳伯綸；錼創科技（6854）執行長李允立；富采光電董事長范進雍；工研院材化所所長邱國展；住華科技副董事長方麗如等十三人。同時也選出監事三名，包括群創光電董事長暨執行長洪進揚、工研院副總經理吳志毅及金屬中心副執行長林烈全，其中群創光電董事長暨執行長洪進揚為新任常務監事。