神達旗下神雲科技 增設美國子公司

神達（3706）旗下伺服器公司神雲科技董事會7日決議投資設立美國子公司，交易總金額為美金4,700萬元（新台幣約14.79億元），神雲指出，主要是長期投資持有。

神雲新成立子公司Mitac Computing Technology Holdings Corp.股權，交易總金額為美金4,700萬元。

事實上，神達加上神雲在美國已設有不少子公司，且隨著近年神達積極擴產，北美業務急遽膨脹。據了解，本次神雲增設新子公司，主要是為了統整在美業務，將眾多北美子公司資源整合。

因應AI伺服器訂單，神達近年持續在北美擴產，去年12月底公告子公司MiTAC Information Systems Corp.取得美國加州三棟建物，成為神達北美第五個生產據點。

神達本次標的物為美國加州三棟建物，交易單位數量為建物253,472平方英尺，每月租金部依承租面積調整，第1~4月每月55,067.2美元，第5~6月每月95,670.05美元，第7~8月每月314,110.05美元，第9~12月每月682,346.63美元，之後每年隨物價調整。使用權資產金額為7,899萬5,092.6美元。

神達在美國本土除了自有廠房外，尚有兩處租借的工廠，在墨西哥也有據點，美國加州新建物將是北美第五處生產據點。

在製造方面，神達主要聚焦亞太區及北美市場，美國廠擴建新產能預計2026年第2季到第3季陸續啟用，墨西哥的營運也持續擴張，形成跨據點的區域生產網絡。