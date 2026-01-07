MLC NAND Flash 轉為利基型產品 大廠淡出供應引發供應鏈重組

根據TrendForce最新研究，隨著國際主要NAND Flash製造商退出或減少MLC NAND Flash生產，並集中資本支出與研發資源在先進製程，預估2026年全球MLC NAND Flash產能將年減41.7%，供需失衡加劇。

MLC NAND Flash供給大幅收斂，主因是過往的最大供應商Samsung已於2025年3月宣布相關產品將進入產品生命周期終結(EOL)，2026年6月為最後出貨日。此外，Kioxia、SK hynix和Micron的MLC產線多以滿足既有客戶需求為主，缺乏擴產誘因。由於供給急縮且短期未有具規模、可快速承接的產能，2025年第1季底開始，MLC NAND Flash市場出現明顯追貨、提前鎖量現象，價格顯著上漲至今。

TrendForce表示，MLC NAND Flash的終端需求持穩，主要來自工控、車用電子、醫療設備和網通等，皆對產品可靠度、寫入壽命、長期供貨承諾要求較嚴格。然而，以上需求的長期成長幅度有限，且若部分應用加速導入強化版TLC解決方案，或整體NAND Flash市場景氣明顯反轉，MLC產品價格仍可能間接承壓。

因為MLC NAND Flash長期供貨的供應體系出現斷層，長期聚焦嵌入式與高可靠度記憶體市場的台系廠商旺宏（2337），相對具備承接這項利基型需求的優勢。業者已減少原有NOR Flash產能，以擴大MLC NAND Flash供應。

此舉將促使全球NOR Flash產能收斂，供給端集中度提高，有利於NOR Flash市場改善過往因產能充裕而生的價格壓力，後續中高容量NOR Flash的市場報價也將獲得支撐。