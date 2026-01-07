微星推出全新AI Edge系列桌上型電腦 引領邊緣AI運算全新時代

微星（2377）於CES 2026隆重宣布推出全新「AI桌上型電腦產品線」，專為AI邊緣運算的嚴苛需求而打造。全新登場的「AI Edge系列」，以前瞻設計迎接人工智慧未來而生，首款上市產品「AI Edge桌上型電腦」，為需要在邊緣執行AI工作的工程師或創作者，提供兼具極致AI效能與資料隱私安全的強大解決方案。

MSI微星AI Edge採用先進的AMD（超微）Ryzen AI Max+ 300系列處理器，並提供旗艦級AMD Ryzen AI Max+ 395的高階配置選項。這套整合式平台具備強大的運算實力，總AI算力最高可達126 TOPS，為邊緣AI應用提供充沛動能。系統配備96GB可變顯示記憶體（Variable Graphics Memory），採用RDNA 3.5架構、具備40個運算單元（Compute Units）的先進運算效能，以及最新XDNA 2 NPU架構，可提供最高50 TOPS的AI加速能力，全面滿足高階邊緣AI運算需求。

AI Edge的一大核心優勢在於突破性的記憶體架構配置，能有效消除傳統VRAM容量的瓶頸。系統最高搭載128GB內建LPDDR5X 8000統一記憶體，以低延遲與高速效能為設計核心。其中，可將最高96GB的高速記憶體分配給GPU使用。如此龐大的記憶體容量，使AI Edge能輕鬆應對大型模型的推論需求，在執行高達109B參數的大型語言模型（LLM）時，仍可達到每秒15 Tokens（TPS）的輸出效能，讓使用者能在桌上型電腦上直接部署先進AI應用，同時兼顧卓越效能與資料安全。

AI Edge以日常使用為設計核心，支援Windows或Linux的高度彈性，讓使用者依自身熟悉的作業系統自由選擇。除AI工作外，AI Edge亦具備媲美GeForce RTX 4060等級的遊戲效能，完美兼顧工作與娛樂需求。這一切強大效能皆來自於緊湊的4公升小機殼，並採用內建電源設計，協助使用者節省寶貴的桌面空間。為了在長時間AI與遊戲使用情境下維持穩定效能，AI Edge搭載MSI Glacier Armor散熱技術，透過在關鍵組件配置先進散熱模組，以加強散熱效率。

此外，MSI更推出一套專為生產力打造的強大邊緣AI應用軟體。這款多模態軟體充分運用裝置的運算資源，具備處理生產力任務的強大功能，例如生成會議摘要與製作心智圖，同時最大程度地保障資料隱私。不僅如此，該軟體更整合檢索增強生成（RAG）技術，讓使用者能安全地處理並查詢本機端的資料集，獲得高度符合上下文脈絡且具針對性的產出。舉例來說，使用者只需匯入個人財務記錄，即可分析並優化資產配置組合，獲取量身打造的財富管理洞察，且過程中所有敏感資料絕不外流，完全保留在裝置端。