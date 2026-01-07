亞電：2026年重心投入高階半導體材料等研發與市場
亞電（4939）7日指出，今年將營運重心轉為深耕高階應用領域，並持續投入開發與改良升級航太、半導體相關軟板材料，後續亦將持續關注PCB上游原物料價格波動，以期能穩定公司營運，並創造更大營收與獲利空間。
亞電今日也公告2025年12月合併營收為新台幣1.21億元，月增1.8%，年減2.9%，由於2026年農曆春節時程較晚，加上年底電子業庫存盤點，使12月未見提前備貨潮，累計2025全年合併營收14.18億元，較前一年度同期減少8.05%。
亞電進一步表示，隨著電子業陸續往高階高規格發展，亞電亦將隨市場腳步，擴大耕耘如航太、半導體、伺服器與儲能等相關應用領域，接單政策轉以「健全獲利結構」為主，並持續透過異業結盟之型式，開發過去較不容易接觸到的其他客戶與應用，開創亞電自有研發產品之市場布局。
