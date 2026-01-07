輝能科技、九州電力、中山鐵工所三方攜手 搶攻工程機械商機

固態電池廠輝能科技（ProLogium）7日宣布，攜手日本能源巨擘九州電力株式會社 (Kyushu Electric Power Co., Inc.)，與日本領先的工程機械製造商中山鐵工所 (Nakayama Iron Works Co., Ltd.)，共同於全球科技盛會2026美國消費性電子展（CES）上，首次展出搭載輝能固態電池的24V固態電池模組，並預計將此模組搭載於兩款劃時代的零排放工程機械–MSD700與NE100HBJ。此次合作，不僅確立了從電芯到終端產品的垂直整合生態鏈，更標誌著固態電池在工業與重型機械應用領域的重大突破，為全球能源轉型及智慧工程解決方案樹立新典範。

面對全球工業與工程領域對安全、高效且環保能源解決方案的迫切需求，以及傳統鋰電池在安全性與性能上的挑戰日益顯著，輝能科技創辦人暨執行長楊思枬表示：「輝能的次世代固態鋰陶瓷電池，以其獨特的超流體化全無機固態電解質（同時兼具不可燃的全無機電解質與在高溫與高電壓下分解出ASM主動安全機制材料，進而穩定正極與負極活性材料）真正做到阻斷熱鏈鎖反應而去除熱失控的終極目標，從根本上解決了傳統電池的熱失控與燃燒風險。

此次與九州電力共同設計24V模組，並最終由中山鐵工所整合於工程機械的深度結盟，不僅將固態電池的應用版圖擴展至工程器械等廣闊的工業應用領域，更透過從電芯到終端產品的完整垂直整合，為市場提供了前所未有的安全性與性能保障。我們對此深感振奮，並期待與夥伴們攜手，共同推動智慧工程與永續能源的未來發展，為大眾帶來安全、穩定、高效的能源解決方案。」

此次戰略合作的核心體現了輝能、九州電力與中山鐵工所在各自領域的專業知識與技術整合。輝能科技提供其全球領先的次世代固態鋰陶瓷電芯；九州電力結合了其在能源技術的深厚經驗及鋰電池監測、控制能力，並導入至24V固態電池模組的設計；最終，由中山鐵工所將此高性能模組整合至其尖端工程機械中。這一合作模式，輔以模組生產商正興電機和海內外銷售代理商双日九州，共同構築了從電芯到終端產品的完整垂直整合鏈，確保了從技術研發到市場應用的品質、性能與成本優化，實現了高效率的價值鏈。

九州電力次世代儲能電池系統專案經理Koji Kurayama先生表示：「我們很高興能運用在能源技術與電池監測方面的專業，投入次世代固態電池解決方案的開發。這項合作象徵我們朝向實現永續且碳中和未來邁出重要一步。」

中山鐵工所社長Hiroshi Nakayama先生表示：「透過導入次世代固態電池技術並與產業領導者合作，我們致力於提供先進解決方案，以回應客戶需求的持續演進，並為永續未來做出貢獻。」

為展示合作的初步成果，輝能科技、九州電力與中山鐵工所於2026年1月舉行的美國消費性電子展（CES）上，首次聯袂展示搭載輝能科技次世代固態電芯的24V固態電池模組，以及劃時代的零排放工程機械終端產品。

此DC 24V電池模組採用7顆輝能SN-10電芯，容量高達111.3Ah，體積輕巧且具備高抗震性；其操作電壓範圍為29.4-17.5V，功率最高可達2671Wh，並可透過靈活的串並聯配置，提供高電壓、大電流、大容量等優異性能，相較現有鋰電池方案，MSD700 的全功能運行時間可由2小時提升至3.7小時，NE100HBJ 的行走工況可由8小時提升至10小時，在碎石工況下則可由4小時提升至10小時；同時充電時間分別可縮短至0.45小時與0.24小時等級，兼顧長續航與快充補能，顯著提升設備稼動率與現場作業效率，適用於多樣化的工業應用。

這些預計搭載固態電池模組的創新工程機械，將為產業帶來顯著效益。MSD700是一款小型電池驅動工程機械，專為大型機械或人員難以操作的狹窄環境設計，因此緊湊的機體設計十分重要，實現零排放，可安全地在室內或地下、低溫等嚴苛環境下運作，無需擔憂廢氣問題。DENDOMAN系列中的NE100HBJ則是一款電池驅動的破碎機，每小時可破碎15-50噸岩石/混凝土，同樣實現零排放。與傳統鋰電池相比，輝能固態電池賦予MSD700和NE100HBJ更長的運行時間和高效充電能力，大幅提升其市場競爭力，共同為全球工業領域的智慧化與永續發展樹立新標竿。