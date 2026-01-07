2026 Predator League 亞太區總決賽10日印度登場 台灣代表隊蓄勢待發
由宏碁（2353）主辦，備受矚目的2026亞太區Predator League印度總決賽即將於1月10日在新德里盛大舉辦！甫於12月初賽脫穎而出的臺灣代表隊「黎明企鵝Lit P_A_C」，已踏上征途將與來自亞洲各區的優秀電競高手一決高下。
宏碁年度Predator League電競娛樂盛事邁入第七屆，現正進行最後籌備，將於2026年1月10日至11日，在印度新德里普拉加蒂馬丹（Pragati Maidan）的「婆羅多曼達潘國際會議中心」（Bharat Mandapam Convention Centre）舉辦Predator League 2026亞太總決賽。這場為期兩天的盛會將匯集亞太頂尖電競戰隊、熱門音樂家以及最前端的遊戲技術。活動門票現已在BookMyShow平台同步發售。
宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，Predator League已成為宏碁致力於培育電競人才及建立亞太遊戲文化的象徵。每一年，不僅在規模上增長，更在意義上進化，透過遊戲這個共同語言連結玩家、粉絲與創新者。將亞太總決賽帶到印度揭開著這段旅程的新篇章，反映了印度遊戲社群的活力與快速成長。宏碁很自豪能看到Predator處於轉型的核心，透過挑戰性能極限的技術，賦予下一代冠軍更強大的力量。
除了高水準的電競賽事外，Predator League 2026更為現場觀眾設計了全天的沉浸式體驗，婆羅多曼達潘中心將轉化為互動體驗區，經過精心策劃，確保即使是非玩家、家庭成員、媒體、網紅及學生族群都能享受活動並抱獎而歸。
於全台超過百支隊伍千名選手中力壓群雄的「黎明企鵝Lit P_A_C」戰隊為Predator League初賽特戰英豪全臺冠軍，這組以學生為主的隊伍，歷經預賽、淘汰賽的層層洗禮，最終摘下桂冠，成為挺進印度的最強臺灣戰力。近日啟程將與來自亞太14個區域電競隊伍競技，而冠亞軍總決賽將於1月10日至11日舉辦，選手們即將與現場觀眾和全亞太的線上觀眾面前爭奪Predator Shield掠奪者盾牌和40萬美元的獎金池，晉級隊伍的選手們在大舞台上展示戰技取得最佳戰績。
