CES 2026／華碩聚焦三大 AI 新品應用

華碩（2357）繼6日旗下電競品牌ROG於CES 2026舉辦發表會後，7日再行舉辦《Always Incredible》線上發表會，正式揭示新一代AI創新技術，全面展現如何以科技提升生產力、釋放創作潛能並改善日常生活體驗，秉持「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」願景，華碩持續推動AI在公有雲、私有雲、邊緣運算與個人終端等領域的全面落地，聚焦Workspace AI、Creator AI與Everyday AI三大領域，實現更智慧、更直覺的使用體驗。

華碩的AI策略涵蓋七大領域，包含AI Infrastructure, Sustainability AI, Workspace AI, Industrial AI, Everyday AI, Creator AI與Healthcare AI。本次CES聚焦在Workspace AI、Creator AI與Everyday AI三大領域，展示華碩在AI領域的創新，讓所有使用者都能運用AI提升生產力並釋放創作能量。

本次華碩釋出的新品主要聚焦一般消費性、商用及創作者領域，產品涵蓋ASUS ExpertBook Ultra、ASUS UGen300 USB AI加速器、ASUS NUC 16 Pro Mini PC、ASUS ExpertCenter PN55 Mini PC、ProArt GoPro Edition、ProArt PZ14、ProArt GeForce RTX 5090、ASUS Zenbook DUO、ASUS Zenbook A16、ASUS Zenbook A14、ASUS V400 AiO及ASUS V Series Home Desktop。

在Workspace AI領域，華碩透過無縫整合Cloud AI與On-Premise AI，打造兼具生產力與安全性的智慧工作解決方案。以一站式AI平台的ASUS MyExpert 為產品核心，提升生產力、改善工作品質，並協助商務人士簡化各種工作情境中的日常任務。

在Creator AI方面，華碩結合強大硬體與ASUS獨家AI應用程式，包含StoryCube、MuseTree與Creator Hub，有效提升創作效能打造高效、智慧且靈活的創作平台；至於Everyday AI部分，華碩打造直覺且靈敏的智慧裝置，將AI帶入日常生活，讓它們能無縫融入工作、創意發想及日常事務裡。

華碩共同執行長胡書賓表示：「AI的真正價值，在於簡化工作、激發創意並提升日常生活品質。本次在CES 2026，華碩以全面且前瞻的AI布局，展示我們如何打造貫穿各個使用情境、端到端的Always Incredible體驗，持續引領AI變革。」