快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

CES 2026／華碩聚焦三大 AI 新品應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩7日於CES 2026《Always Incredible》線上發表會正式揭示新一代AI創新技術，華碩共同執行長胡書賓。華碩／提供
華碩7日於CES 2026《Always Incredible》線上發表會正式揭示新一代AI創新技術，華碩共同執行長胡書賓。華碩／提供

華碩（2357）繼6日旗下電競品牌ROG於CES 2026舉辦發表會後，7日再行舉辦《Always Incredible》線上發表會，正式揭示新一代AI創新技術，全面展現如何以科技提升生產力、釋放創作潛能並改善日常生活體驗，秉持「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」願景，華碩持續推動AI在公有雲、私有雲、邊緣運算與個人終端等領域的全面落地，聚焦Workspace AI、Creator AI與Everyday AI三大領域，實現更智慧、更直覺的使用體驗。

華碩的AI策略涵蓋七大領域，包含AI Infrastructure, Sustainability AI, Workspace AI, Industrial AI, Everyday AI, Creator AI與Healthcare AI。本次CES聚焦在Workspace AI、Creator AI與Everyday AI三大領域，展示華碩在AI領域的創新，讓所有使用者都能運用AI提升生產力並釋放創作能量。

本次華碩釋出的新品主要聚焦一般消費性、商用及創作者領域，產品涵蓋ASUS ExpertBook Ultra、ASUS UGen300 USB AI加速器、ASUS NUC 16 Pro Mini PC、ASUS ExpertCenter PN55 Mini PC、ProArt GoPro Edition、ProArt PZ14、ProArt GeForce RTX 5090、ASUS Zenbook DUO、ASUS Zenbook A16、ASUS Zenbook A14、ASUS V400 AiO及ASUS V Series Home Desktop。

在Workspace AI領域，華碩透過無縫整合Cloud AI與On-Premise AI，打造兼具生產力與安全性的智慧工作解決方案。以一站式AI平台的ASUS MyExpert 為產品核心，提升生產力、改善工作品質，並協助商務人士簡化各種工作情境中的日常任務。

在Creator AI方面，華碩結合強大硬體與ASUS獨家AI應用程式，包含StoryCube、MuseTree與Creator Hub，有效提升創作效能打造高效、智慧且靈活的創作平台；至於Everyday AI部分，華碩打造直覺且靈敏的智慧裝置，將AI帶入日常生活，讓它們能無縫融入工作、創意發想及日常事務裡。

華碩共同執行長胡書賓表示：「AI的真正價值，在於簡化工作、激發創意並提升日常生活品質。本次在CES 2026，華碩以全面且前瞻的AI布局，展示我們如何打造貫穿各個使用情境、端到端的Always Incredible體驗，持續引領AI變革。」

此外，華碩亦於CES期間率先展示其持續拓展的AI產品生態系。從高效能桌上型電腦、輕薄便攜的筆記型電腦，到隨身攜帶的精巧AI裝置，以及支援AI的軟體與體驗，皆以全方位AI策略為核心打造。華碩持續在多元解決方案的版圖中擴大競爭力，致力讓AI真正做到人人可及、隨處可用。

本次CES聚焦在Workspace AI、Creator AI與Everyday AI三大領域，展示華碩在AI領域的創新，讓所有使用者都能運用AI提升生產力並釋放創作能量。華碩／提供
本次CES聚焦在Workspace AI、Creator AI與Everyday AI三大領域，展示華碩在AI領域的創新，讓所有使用者都能運用AI提升生產力並釋放創作能量。華碩／提供

AI 華碩 創作者

延伸閱讀

CES 2026／秀AI實力！國科會台灣館「Daily TAIWAN」登場

英特爾發表新一代處理器 品牌廠新PC接力上市

華碩電競品牌推AR眼鏡

CES題材超級熱 23檔股價攻頂

相關新聞

出席T17、T18簽約？蔣萬安透露已邀黃仁勳 盼在基地做這事

輝達執行長黃仁勳今在CES正式開展舉行全球記者會後接受媒體採訪證實，若收台北市長蔣萬安邀請，將出席輝達總部進駐北士科簽約...

黃仁勳笑談擔任CEO逾30年的兩大祕訣

輝達成立迄今32年，黃仁勳目前是全球高科技巨頭任期最久的CEO之一，今日他被媒體問及未來能還能能當多久？十年可以嗎？他直...

CES 2026／秀AI實力！國科會台灣館「Daily TAIWAN」登場

國科會偕同經濟部等單位2026年以台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）為主體，第九度帶領新創...

茂達去年業績攀高 今年持續看增雙位數

IC設計廠茂達（6138）去年12月業績呈現小幅月減，但仍為歷年同期新高記錄，且帶動去年整體營收表現改寫新猷。

黃仁勳:記憶體需求旺盛 輝達會是持續大買家 不會碰製造

輝達執行長黃仁勳今日在拉斯維加斯舉行全球記者會，被問及AI基礎建設和AI工廠，需求很多記憶體，輝達是否考慮自己蓋記憶體工...

超微最新AI CPU台積電助力 執行長蘇姿丰秀Helios機架級平台

超微（AMD）執行長蘇姿丰5日在CES 2026發表演講，介紹最新Helios機架級平台，將於今年稍晚推出，搭載的Ven...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。