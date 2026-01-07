快訊

新聞幕後／蔣萬安協助輝達實現「星艦3.0」 黃仁勳要求曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳在去年5月19日舉辦主題演講中，宣布台灣總部將設在北士科，背景就是輝達美國總部。圖／聯合報系資料照片
輝達執行長黃仁勳在去年5月19日舉辦主題演講中，宣布台灣總部將設在北士科，背景就是輝達美國總部。圖／聯合報系資料照片

輝達執行長黃仁勳將在本月29至31日抵台，並且親自針對輝達總部落腳北士科T17、T18與市長蔣萬安簽約，北市府幕僚透露，蔣萬安去年11月就已邀請黃出席簽約，當時黃也親自回覆同意表示來排時間，蔣上周再度電郵邀請。至於為幫黃仁勳實現輝達總部「星艦3.0」，蔣萬安也指示各局處動起來。

北市副市長李四川今天證實，黃仁勳本月29、30、31日三天會抵台，會在這段時間簽約，不過確認那一天正式簽約，目前還在等黃仁勳決定。至於邀請函，市長蔣萬安上周已擬好。

據了解，蔣萬安其實在去年11月，已經寫信給黃仁勳邀請出席農曆年前的T17、T18簽約，黃當時也有回信同意，表示來排時間，這中間包括輝達副總裁來台灣與蔣萬安會面，蔣也有當面邀請，蔣萬安上周又再給黃仁勳發電郵邀請出席簽約。

幕僚透露，這過程，除副市長李四川協助處理相關行政程序，蔣萬安都親自與黃仁勳溝通，邀請函就是透過電郵往來，就像好朋友形式的邀請。

甚至為了幫黃仁勳實現在T17、T18輝達總部的「星艦3.0」，蔣萬安也指示各局處動起來，除副市長李四川統籌、還有地政局負責設定地上權案；產發局處理輝達投資意向書、成立子公司；都發局、都委會的都市計畫變更，也都同步處理。

「黃仁勳的要求就是要『到位』。」幕僚也透露，星艦3.0需要各局處分工，蔣萬安也內部指示，都是盡力積極推進，並且親自督政，甚至上線協助溝通，北市府就是要協助黃仁勳，讓輝達的設計理念與台北市的行政程序能有最好的相容，北市府也都即時動態處理。

據了解，北市府原本排定本月22日都委會就要審T17、T18的都市計畫變更，不過黃仁勳對T17、T18的星艦建物，黃有一點意見，希望修改為比美國總公司還要好的「星艦3.0」，北市府也配合黃仁勳的修正，將都委會改到26日審議。

