影／黃仁勳將來台出席輝達尾牙 蔣萬安：已邀約出席簽約儀式

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
台北市長蔣萬安（後）今天出席雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，與雙永國小校開場表演芭蕾舞的學生合影。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安（後）今天出席雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，與雙永國小校開場表演芭蕾舞的學生合影。記者林澔一／攝影

台北市長蔣萬安今天出席雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，對於輝達將進駐北投士林科技園區T17、18基地，蔣萬安表示，去年11月就有寫信邀請黃仁勳，若照往例黃仁勳會在農曆年前來台灣參加輝達尾牙，現在已大致確定1月底會來台，一旦確定時間，他將再次邀請黃仁勳參加簽約儀式，並實際到基地周邊走走，再到一旁土地公廟拜拜祈福。

蔣萬安笑說，後來他與輝達副總 Scott 見面，也當面再次邀請黃仁勳來台灣參加活動，對方開玩笑說屆時如果可以來，他願意請黃仁勳在他的紀念娃娃上簽名。

台北市長蔣萬安（中）今天出席雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，受到學生家長熱情歡迎。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天出席雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，受到學生家長熱情歡迎。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安（圖）今天出席活動表示，照往例黃仁勳會在農曆年前來台灣參加輝達尾牙，現在已大致確定1月底會來台，一旦確定時間，他將再次邀請黃仁勳參加T17、18簽約儀式。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安（圖）今天出席活動表示，照往例黃仁勳會在農曆年前來台灣參加輝達尾牙，現在已大致確定1月底會來台，一旦確定時間，他將再次邀請黃仁勳參加T17、18簽約儀式。記者林澔一／攝影

