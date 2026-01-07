法人調高信驊獲利預估及目標價 本季營收可望續寫新高

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

信驊（5274）受惠BT 載板供給舒緩，2026年12月營收8.7億元，改寫單月歷史新高，第4季營收24.4億元，優於預期，法人看好第1季營收可望更上一層樓，季增近10%，並調高今年獲利預估及目標價。

就產業趨勢來看，金控旗下投顧法人彙整彭博各券商針對北美五大雲端服務供應商（CSP）資本支出，歷經2024、2025年分別高度成長55%、63%後，預估 2026年將持續向上成長32%。

法人表示，資本支出是觀察算力投資關鍵指標，其中約有八成用於算力採購相關的資料中心、伺服器與儲存設備，因此相關數據具有AI投入的實質資金布建指標意義。

另一方面，包括Colossus2、Stargate、Fluidstack、Humain等新創公司與國家主權基金均積極布建AI資料中心，預期2026年整體AI資本支出仍有向上調整空間，反映AI伺服器成長趨勢仍是市場焦點。

信驊為台廠中最純粹的伺服器相關晶片商，拜美國CSP加單，訂單延續到2026年，及中國大陸客戶需求暢旺，第4季營收24.4億元，優於原先預估的20至21億元，法人推測應是反映BT載板取得量能有進展。

展望第1季，法人指出，隨AI伺服器需求展望仍佳，及載板取得有更多斬獲，預估單季營收可逾26億元，季增近10%，年增近30%，毛利率及獲利可望同步繳出亮麗成績。

