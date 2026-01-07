出席T17、T18簽約？蔣萬安透露已邀黃仁勳 盼在基地做這事

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天證實已邀輝達執行長黃仁勳出席簽約典禮。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安今天證實已邀輝達執行長黃仁勳出席簽約典禮。記者洪子凱／攝影

輝達執行長黃仁勳今在CES正式開展舉行全球記者會後接受媒體採訪證實，若收台北市長蔣萬安邀請，將出席輝達總部進駐北士科簽約記者會。蔣萬安已證實，獲知消息第一時間邀請，希望能帶黃到基地看看，了解周邊環境，順便到旁邊土地公廟拜拜。

蔣萬安表示，去年11月就有寫信邀請黃仁勳，若依照慣例農曆年會來台灣參加輝達尾牙的話，也希望他也可以來參加 T17、T18的簽約儀式，後來和輝達副總Scott見面，也當面再次邀請，「當時Scott還開玩笑如果黃來台灣會請他在我的紀念娃娃上面簽名。」

蔣萬安說，黃仁勳應該已確定1月底會來台灣參加員工尾牙，他第一時間獲知消息，就再次邀請黃來參加簽約，盼他能實際到T17、T18走走看看，了解周邊的環境，如果可以，也到旁邊的土地公廟來拜拜祈福。

輝達 蔣萬安 黃仁勳

