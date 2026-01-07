台積電獨強台股虛胖？金管會：持續針對未來狀況準備

立委關注台股上3萬點，僅靠台積電拉抬，市場結構失衡，6成公司股價還在年線之下，如果AI泡沫成真，是否影響台股。金管會主委彭金隆表示，金管會持續針對未來狀況做準備；證交所指出，有推出價值提升計畫，上市公司必須揭露中長期策略，並加強宣導。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、國發會就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。

國民黨立委林德福關心台股攻上3萬點，幾乎單靠台積電拉抬，股市表面創新高，實質卻可能是科技類股獨強，背後有市場結構失衡的警訊，沒持有台積電的投資人，其實對台股3萬點無感，關切如果AI泡沫成真，是否可能影響台股。

彭金隆表示，台灣資本市場從來不缺乏「不確定因素」，從2025年至今，資本市場經歷很多波動，金管會日常就持續針對資本市場未來狀況做準備，至於產業結構問題並非金管會可回答。

林德福關切很多上市櫃公司有6成股價還在年線之下，關心流動性低、股價差的類股，是否有處理機制。

彭金隆指出，以過去10年來看，股價在年線以下比率最低曾在18%，最高也曾到79%，會受到景氣很大影響，如果流動性很差，會請櫃買中心跟證交所關注，很多沒被投資人注意到的好股票，如何促進其流動性，都有計畫在執行。

民進黨立委吳秉叡關切，2026年來股市成交金額放大很多，是否有了解資金來源為何。

彭金隆指出，外資2024年、2025年參與台股比率為45%與47%，外資參與程度較高，但整體來看平均單日量能在新台幣4100億元左右，這幾天確實成交金額較多，但還在正常範圍。

證交所董事長林修銘表示，證交所有價值提升計畫，上市公司必須揭露中長期策略，目前有487家揭露計畫，證交所也會加強宣導。台灣指數公司也有發行很多其他指數的ETF，提供業者參考，這部分也會加強業者發行。