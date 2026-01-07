快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

台積電獨強台股虛胖？金管會：持續針對未來狀況準備

中央社／ 台北7日電

立委關注台股上3萬點，僅靠台積電拉抬，市場結構失衡，6成公司股價還在年線之下，如果AI泡沫成真，是否影響台股。金管會主委彭金隆表示，金管會持續針對未來狀況做準備；證交所指出，有推出價值提升計畫，上市公司必須揭露中長期策略，並加強宣導。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、國發會就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。

國民黨立委林德福關心台股攻上3萬點，幾乎單靠台積電拉抬，股市表面創新高，實質卻可能是科技類股獨強，背後有市場結構失衡的警訊，沒持有台積電的投資人，其實對台股3萬點無感，關切如果AI泡沫成真，是否可能影響台股。

彭金隆表示，台灣資本市場從來不缺乏「不確定因素」，從2025年至今，資本市場經歷很多波動，金管會日常就持續針對資本市場未來狀況做準備，至於產業結構問題並非金管會可回答。

林德福關切很多上市櫃公司有6成股價還在年線之下，關心流動性低、股價差的類股，是否有處理機制。

彭金隆指出，以過去10年來看，股價在年線以下比率最低曾在18%，最高也曾到79%，會受到景氣很大影響，如果流動性很差，會請櫃買中心跟證交所關注，很多沒被投資人注意到的好股票，如何促進其流動性，都有計畫在執行。

民進黨立委吳秉叡關切，2026年來股市成交金額放大很多，是否有了解資金來源為何。

彭金隆指出，外資2024年、2025年參與台股比率為45%與47%，外資參與程度較高，但整體來看平均單日量能在新台幣4100億元左右，這幾天確實成交金額較多，但還在正常範圍。

證交所董事長林修銘表示，證交所有價值提升計畫，上市公司必須揭露中長期策略，目前有487家揭露計畫，證交所也會加強宣導。台灣指數公司也有發行很多其他指數的ETF，提供業者參考，這部分也會加強業者發行。

資本市場 台股 台積電

延伸閱讀

壽險重壓非投資級債？這1家逾600億元 金管會喊三檢討

台股單日暴增兩千億成交量 彭金隆證實和外資有關

保險品質獎 玉山金奪「最值得推薦」特優

獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高...相關人事案近期發布

相關新聞

黃仁勳笑談擔任CEO逾30年的兩大祕訣

輝達成立迄今32年，黃仁勳目前是全球高科技巨頭任期最久的CEO之一，今日他被媒體問及未來能還能能當多久？十年可以嗎？他直...

CES 2026／秀AI實力！國科會台灣館「Daily TAIWAN」登場

國科會偕同經濟部等單位2026年以台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）為主體，第九度帶領新創...

黃仁勳:記憶體需求旺盛 輝達會是持續大買家 不會碰製造

輝達執行長黃仁勳今日在拉斯維加斯舉行全球記者會，被問及AI基礎建設和AI工廠，需求很多記憶體，輝達是否考慮自己蓋記憶體工...

出席T17、T18簽約？蔣萬安透露已邀黃仁勳 盼在基地做這事

輝達執行長黃仁勳今在CES正式開展舉行全球記者會後接受媒體採訪證實，若收台北市長蔣萬安邀請，將出席輝達總部進駐北士科簽約...

茂達去年業績攀高 今年持續看增雙位數

IC設計廠茂達（6138）去年12月業績呈現小幅月減，但仍為歷年同期新高記錄，且帶動去年整體營收表現改寫新猷。

超微最新AI CPU台積電助力 執行長蘇姿丰秀Helios機架級平台

超微（AMD）執行長蘇姿丰5日在CES 2026發表演講，介紹最新Helios機架級平台，將於今年稍晚推出，搭載的Ven...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。