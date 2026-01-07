CES 2026／秀AI實力！國科會台灣館「Daily TAIWAN」登場

國科會偕同經濟部等單位2026年以台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）為主體，第九度帶領新創團隊赴美參與全球最大消費性電子展（Consumer Electronics Show, CES），今年號召57家台灣科技新創與83家供應鏈夥伴共組國家隊，於CES 2026展現台灣在「人工智慧之島」政策下的技術落地成果。

國科會表示，CES 2026揭櫫「用AI創新型塑未來（Shaping the Future of Enterprise Innovation）」願景，聚焦AI技術如何重塑全球產業鏈，驅動效率與商業模式的全面革新。呼應此一國際趨勢，希望新創運用AI技術，結合台灣堅實的硬體供應鏈，發展面向未來的應用服務，實現全民智慧生活圈，讓產業供應鏈轉型升級，推動台灣朝向人工智慧之島邁進。今年TTA館以「Daily TAIWAN」為主題，象徵著日常生活及百工百業使用的「ai」應用服務，堆疊出臺灣人工智慧之島的「AI」。

今年TTA館於主舞臺周邊規劃規劃「食、醫、住、行」四大專區，橫跨人工智慧（AI）、智慧生活、數位醫療及永續發展四大領域，展現臺灣新創多元且成熟的創新能量，並實地呈現AI創新應用深入日常生活的豐富樣貌。

於台灣時間1月7日TTA 臺灣科技新創館開幕式，現場眾星雲集，包括CTA資深總監Janenne Remondino、鳳凰城加速器Tesoro創辦人Andy Lombard、高通工程副總裁暨全球生態系發展計畫負責人Sudeepto Roy、日本貿易振興機構(JETRO)Mio Kawada副總裁、國際加速器Mosaic共同創辦人Volker Heistermann、Ingenev Mobility 執行長Volker Kaese等國際新創生態組織代表皆親臨現場表達支持，顯示全球生態圈對臺灣新創的高度關注。

國科會表示，近年來臺灣新創的國際能見度顯著提升，本次展會已接獲日本、瑞士、法國、荷蘭、以色列、義大利等國家館主動邀約交流。另首度參展的美國鳳凰城更由副市長Ann O'Brien領軍，帶領當地投資人與廠商，主動邀約TTA新創進行專場媒合，為團隊開啟進入美國市場的具體大門。

國科會表示，今年參展的 57 家新創團隊，展現臺灣新創在技術的創新及成熟度，並鏈結83家國內外供應鏈夥伴協同參展，擴大國際交流與合作機會。此一結合模式不僅促成新創加速對接海外市場，也讓供應鏈得以導入創新技術，拓展多元應用場域，進一步強化整體產業國際競爭力，並在全球舞臺上展現臺灣科技的創新價值，促成更多跨國合作成果。

在 CES 2026 創新獎（Innovation Award）方面，有4家由國科會 TTA 輔導培育的新創團隊得獎，包括帝濶智慧科技（DeCloak Intelligences）、史詩科技（Epic Tech Taiwan）、華得生技國際（HUA TEC International）及憶象（Memorence AI），分別於資安、永續與能源轉型、數位醫療及企業科技等類別獲獎。獲獎成果充分展現 AI 技術於產業應用的實際價值，並彰顯臺灣新創在研發能量與國際市場發展上的高度潛力。

國科會指出，本次 CES 2026 參展成果顯示，臺灣新創展現從技術研發、應用落地到國際市場拓展的整體實力，並透過與全球新創生態系及供應鏈夥伴的實質互動，深化國際合作基礎。未來，國科會將持續整合跨部會資源，協助新創擴大國際參與，提升臺灣在全球 AI 與科技創新領域的關鍵地位。