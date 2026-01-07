台積電股息入帳倒數 外資動向牽動新台幣走勢

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

護國神山台積電（2330）的股民，將在今年1月8日領到今年首次的配息入帳。而央行外匯局局長蔡烱明也提醒，要留意台積電股息入帳，外資是否將資金匯出，造成匯市波動。

今早新台幣匯價以31.5元開盤，小升1.6分。據了解，台積電將在1月8日入帳的配息，每股發放現金股利5元，合計釋出1,296.66億元。台積電預計在2026年3月17日針對去年第三季盈餘除息，屆時現金股利將調高至每股6元，單次配發金額上看1,555.95億元，將再改寫歷史新高。

由於外資持股台積電高達72%，因此8日配息入帳後，外資動向備受矚目。近期新台幣匯價趨貶，除了外資匯出外，部分壽險業停止續作Swap（不再延長到期 Swap）對外匯即期市場造成影響。央行外匯局長蔡烱明說明，當壽險業決定不再續作到期的 Swap 合約時，為履行既有合約中的遠期賣出美元義務，需在即期市場買入美元，形成對美元的單向需求，推升美元匯價，造成新台幣貶值。

台積電 新台幣 外資

