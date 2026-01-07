茂達去年業績攀高 今年持續看增雙位數

IC設計廠茂達（6138）去年12月業績呈現小幅月減，但仍為歷年同期新高記錄，且帶動去年整體營收表現改寫新猷。

茂達去年12月合併營收為6.33億元，月減1％、年增24.9％，去年第4季較偏淡季，合併營收為19.25億元，季減1.8％、年增27.6％，也是歷年同期新高紀錄。

同時，茂達去年合併營收為74.83億元，年增22.8％，相隔三年再度改寫紀錄。

目前茂達有風扇馬達驅動IC與電源管理IC這兩大產品線，其去年風扇馬達驅動IC的成長幅度較大，主要是受惠於NB導入雙風扇的趨勢，甚至電競筆電還會配置3至4顆。另外，VGA卡相關動能也還不錯，該公司也供應三大遊戲機廠風扇驅動IC。同時，其工業用產品已從去年第3季起出貨，車用產品也從去年第3季開始小量出貨。至於伺服器應用，茂達已有第一代產品推出，接下來新一代產品可能規畫於明年底試產。

在電源管理IC方面，茂達在儲存應用領域已與美國大廠合作，開發核心應用，預計今年相關出貨量會更大。而網通應用方面，除了WiFi 7產品之外，該公司已與美系客戶開始合作WiFi 8相關產品開發。

法人看好，茂達今年業績可望持續成長雙位數百分比。