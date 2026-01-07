快訊

還原失事關鍵1分鐘 …飛官辛柏毅回報「高度一直往下掉」 連喊3次跳傘隨即消失

陸國台辦宣布：將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

低溫巨浪也不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳笑談擔任CEO逾30年的兩大祕訣

聯合報／ 特派記者簡永祥／拉斯維加斯6日電
輝達執行長黃仁勳今日在全球記者會，笑談擔任CEO逾30年的祕訣。記者簡永祥／攝影
輝達執行長黃仁勳今日在全球記者會，笑談擔任CEO逾30年的祕訣。記者簡永祥／攝影

輝達成立迄今32年，黃仁勳目前是全球高科技巨頭任期最久的CEO之一，今日他被媒體問及未來能還能能當多久？十年可以嗎？他直球對決說還會一直當下去。他也透露能當到現在，領軍輝達兩大祕訣。

黃仁勳說，首先，不要被炒魷魚，第二就是不要覺得無聊，接著他語重心長的說，當CEO其實有很大很大的責任，尤其輝達已經是產業的領航者，是全球供應鏈夥伴與合作夥伴重要指望對象，所有供應鏈都非常期待輝達領軍，責任更是重大。

他接著說，擔任長期領導者最重要的不是單打獨鬥，而是擁有一個優秀團隊，能讓團隊能自由發揮專業，也才能形成高效決策與執行力。

如同AI泡沫，他認為，讓團隊合作，也要專注於長期目標，而非短期市場波動，一路走來，輝達已從早期 GPU到如今的AI 工廠與自動駕駛平台，每一步技術布局都需有遠見，即使短期看不到回報，但對公司長期競爭力至關重要的領域。

輝達 黃仁勳 CEO

延伸閱讀

黃仁勳:記憶體需求旺盛 輝達會是持續大買家 不會碰製造

Vera Rubin全面量產 黃仁勳：與台積電合作規模龐大

輝達秀最強AI 晶片 宣布Rubin平台量產 台積、鴻海、廣達等吃補

黃仁勳演講背板名單 營邦入列

相關新聞

黃仁勳笑談擔任CEO逾30年的兩大祕訣

輝達成立迄今32年，黃仁勳目前是全球高科技巨頭任期最久的CEO之一，今日他被媒體問及未來能還能能當多久？十年可以嗎？他直...

CES 2026／秀AI實力！國科會台灣館「Daily TAIWAN」登場

國科會偕同經濟部等單位2026年以台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）為主體，第九度帶領新創...

黃仁勳:記憶體需求旺盛 輝達會是持續大買家 不會碰製造

輝達執行長黃仁勳今日在拉斯維加斯舉行全球記者會，被問及AI基礎建設和AI工廠，需求很多記憶體，輝達是否考慮自己蓋記憶體工...

茂達去年業績攀高 今年持續看增雙位數

IC設計廠茂達（6138）去年12月業績呈現小幅月減，但仍為歷年同期新高記錄，且帶動去年整體營收表現改寫新猷。

超微最新AI CPU台積電助力 執行長蘇姿丰秀Helios機架級平台

超微（AMD）執行長蘇姿丰5日在CES 2026發表演講，介紹最新Helios機架級平台，將於今年稍晚推出，搭載的Ven...

超微最新的Ryzen AI 400系列處理器 相關筆電本月出貨

超微（AMD）在CES 2026宣布最新的Ryzen AI 400系列處理器，相關筆電將從本月開始出貨。值得注意的是，針...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。