黃仁勳笑談擔任CEO逾30年的兩大祕訣

輝達成立迄今32年，黃仁勳目前是全球高科技巨頭任期最久的CEO之一，今日他被媒體問及未來能還能能當多久？十年可以嗎？他直球對決說還會一直當下去。他也透露能當到現在，領軍輝達兩大祕訣。

黃仁勳說，首先，不要被炒魷魚，第二就是不要覺得無聊，接著他語重心長的說，當CEO其實有很大很大的責任，尤其輝達已經是產業的領航者，是全球供應鏈夥伴與合作夥伴重要指望對象，所有供應鏈都非常期待輝達領軍，責任更是重大。

他接著說，擔任長期領導者最重要的不是單打獨鬥，而是擁有一個優秀團隊，能讓團隊能自由發揮專業，也才能形成高效決策與執行力。

如同AI泡沫，他認為，讓團隊合作，也要專注於長期目標，而非短期市場波動，一路走來，輝達已從早期 GPU到如今的AI 工廠與自動駕駛平台，每一步技術布局都需有遠見，即使短期看不到回報，但對公司長期競爭力至關重要的領域。