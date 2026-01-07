聽新聞
AI機器人 黃仁勳預告將成超強家庭助理

聯合報／ 特派記者蘇嘉維／拉斯維加斯五日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 路透
輝達宣布ＡＩ世代的新願景，ＡＩ實體機器人未來在家庭應用將會搖身變成超級強化版「家庭助理」。輝達五日以「人工智慧的下一步」為主題，釋出更多未來願景，執行長黃仁勳預期，機器人未來將會如ChatGPT快速落地般被導入應用，且機器人市場到來的時間已經不遠了。

黃仁勳在演講中再度請出先前曾亮相的兩隻小型機器人，他與小型機器人對話時，機器人還能以手勢及頭部動作來回應，顯示ＡＩ機器人已接近商用化等級，宣告「實體ＡＩ」世代即將到來。

從輝達釋出的ＡＩ機器人影片中可見，未來家庭用服務型機器人將可望變身為超級強化版家庭助理，不僅可透過ＡＩ機器人安排工作、家庭等各項應用，更可望讓機器人學習家庭規矩，讓機器人能按照家庭生活習慣客製化活動，其中輝達以「家裡的寵物狗不能上沙發」為例，ＡＩ機器人從影像辨識後，便立刻請寵物狗離開沙發，顯示ＡＩ機器人未來不再是死板的說一做一，會如同人類般思考及互動。

此外，黃仁勳還秀出，目前正與西門子在ＡＩ機器人領域的研究開發，未來西門子的ＡＩ機器人有機會被加速應用在工業市場，西門子還將提供ＥＤＡ晶片平台設計及工程驗證等相關技術給予客戶。輝達在ＡＩ機器人生態系的合作廠商還包含鴻海、Kion集團、ＢＭＷ集團、台積電、CoreWeave等廠商。

機器人 輝達 黃仁勳 家庭 CES

延伸閱讀

相關新聞

英特爾CES宣布搶進電競掌機戰場 微星、宏碁、鴻海等10業者力挺

英特爾在2026年CES大會發表以自家18A製程打造的最新AI PC平台：Intel Core Ultra系列3處理器，...

黃仁勳推自駕AI模型 全球首款L2++自駕車下半年進軍亞洲市場

輝達執行長黃仁勳在拉斯維加斯表示，「實體ＡＩ的ChatGPT時刻已經到來」，他並宣布輝達推出全球第一個具備思考與推理能力...

輝達自駕AI模型 與傳統Level 2有何不同？L2++實現市區點到點智慧駕駛

輝達執行長黃仁勳表示將推出自動車平台率先導入賓士的ＣＬＡ系列，全球首輛L2++（自動駕駛等級），但L2++並非一般定義的...

迎戰輝達 蘇姿丰秀台積2奈米AI加速器

超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰五日在「美國消費性電子展（ＣＥＳ）」專題演講談及ＡＩ趨勢，她表示，「我們才正要開始真正理解ＡＩ...

恩智浦推出全新S32N7處理器 全面釋放軟體定義汽車潛能

全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）今日在CES開展前夕，宣布推出S32N7高度整合處理器系列，該系列採用與S3...

